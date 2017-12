Pět hlavních důvodů automatizace českého průmyslu v roce 2018

Společnost Universal Robots předpovídá, že rok2018 bude pro české výrobní společnosti rokem automatizace, do které je tlačí zvyšující se poptávka zákazníků po individualizovaných produktech, konzistentní kvalitě a aktuální situace na trhu práce. Očekávání je ve shodě s letošní zprávou mezinárodní federace pro robotiku (IFR), která předpokládá silný růst trhu s roboty v segmentu malých a středních firem až do roku 2020.

„Zatímco v roce 2016 bylo podle IFR nasazeno do průmyslové výroby po celém světě 294 tisíc robotů, v roce 2018 to má být již 378 tisíc,“ řekl Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots pro Českou republiku a Slovensku. „Česká republika je aktuálně 15. největším trhem s průmyslovými roboty na světě a co do hustoty nasazení průmyslových robotů se řadí mezi nejvyspělejší země. V současnosti cítíme po našich kolaborativních robotech stále vyšší poptávku, a to zejména ze strany malých a středních českých společností, které potřebují vyřešit životně důležité výzvy.“

V České republice s vysokým podílem automobilové a strojírenské výroby existuje podle Universal Robots pět hlavních důvodů, proč budou v roce 2018 tuzemské firmy nasazovat automatizační technologie:

Růst objemu zakázek – České firmy zvládají současné zakázky, ale vyšší objem objednávek na příští rok již může být za situace nedostatku lidí na trhu práce nad jejich kapacity. Nízká produktivita – V porovnání s vyspělými zeměmi česká ekonomika v produktivitě stále zaostává, a to zejména v důsledku vysokého podílu manuální práce ve výrobě. Nepružná výroba – Variabilnější poptávka s vysokými nároky na individuální produktové konfigurace naráží na neschopnost výrobních provozů pružně reagovat na měnící se zákaznické požadavky. Kolísavá kvalita produktů – Vykonávání opakovaných, rutinních činností pracovníky vede postupně k únavě, nepřesnosti a snížení kvality produktů, za což firmy platí citelná penále. Fluktuace a nemoci z povolání – Rutinní, namáhavá práce v nezdravém prostředí způsobuje fluktuaci zaměstnanců a nemoci z povolání, které podniky stojí mnoho ztracených člověkodní a další související náklady.

Jednou z cest k vyřešení zmíněných výzev v segmentu malých a středních firem je koncept kolaborativní robotiky. Ten umožňuje nasadit roboty do výroby v řádu hodin až dní a rychle pokrýt růst objemu zakázek, zvýšit produktivitu snížením prostojů až o 85 %, zvýšit flexibilitu výrobní linky zkrácením času na její přenastavení řádově o 50 %, udržet konzistentní kvalitu produktů snížením úrovně chybovosti, a přesunout pracovníky na příjemnější práci s vyšší přidanou hodnotou. To vše s návratností investice v horizontu 6–12 měsíců.