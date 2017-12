Průzkum: Češi se nejčastěji připojují k internetu na smartphonech

Tablet používají ženy i muži ve stejné míře (4 %), malý rozdíl je také u notebooku (muži 32 %, ženy 27 %). Až 49 % žen se připojuje k internetu přes smartphone, u mužů je toto číslo o 10 % nižší. Mužům vyhovuje také stolní počítač (25 % z nich), toto zařízení naopak není příliš populární u žen, využívá jej jen 18 % z nich.

„Výsledky výzkumu dokazují, že je potřeba počítat při tvorbě webů a reklamy i s mobily,” dodává vedoucí vývoje Tomáš Odl z digitální agentury Aitom.

Obecně telefony využívají lidé velmi často k zábavě. V B2B je toto procento nižší, ale i zde se vyplatí se smartphony počítat: „Vytížení lidé si postupně zvykají pracovat i cestou do práce, na mobilech tak třeba vybírají dodavatele, hledají informace či pročítají reference.”

Dalším rozhodujícím činitelem je věk, největší rozdíly agentura vypozorovala u chytrých telefonů. Ty využívá až 61 % lidí mezi 18-29 lety, ve skupině 30-44 let jde o 46 % a mezi lidmi v letech 45-50 se najde jen 24 %. Výrazné rozdíly lze ale nalézt i u stolních počítačů, tam je posloupnost přesně opačná. Nejaktivnějšími uživateli jsou lidé mezi 45-50 lety (39 %), poté skupina 30-44 let (17 %) a až nakonec lidé mezi 18. a 29. rokem života (11 %).

Nejmenší rozdíly společnost našla v případě notebooků, čísla se pohybují okolo 30 % - ve skupině mezi 18-29 jde o 24 %, v kategorii od 30 do 44 let o 31 % a mezi lidmi v rozmezí 45-50 let se našlo jen 33 % uživatelů.

Na výběr zařízení má poté vliv také osobní příjem, stále zde však platí pořadí smartphone - notebook - stolní počítač. Lidé s příjmem do 20 tisíc měsíčně volí k připojení nejčastěji chytrý telefon (45 %), podobně jsou na tom uživatelé s výdělkem mezi 30 až 50 tisíci (50 %). Přenosné notebooky více používá skupina s příjmem do 20 tisíc (29 %), lidí s měsíčním výdělkem mezi 30 až 50 tisíci je ale jen o 2 % méně (27 %). Stejný procentuální rozdíl agentura objevila i v případě stolních počítačů, obecně jsou ale nejméně populární. Užívá je pouze 22 % lidí s měsíčním příjmem do 20 tisíc, uživatelů s vyšším výdělkem je pouhých 20 %.

Nejvyšších čísel dosáhly tedy ve skoro každé kategorii smartphony, jiné typy zařízení preferují pouze lidé mezi 45. a 50. rokem života. Dále se preference liší především v závislosti na pohlaví. I když se muži i ženy shodnou na oblibě chytrých telefonů, muži využívají mnohem více také stolní počítače. Nejmenší popularitu má poté tablet, obrací se na něj nejmenší procento všech dotázaných.