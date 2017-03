Roboti lidem práci neberou, jen ji mění, ukazuje průzkum

Hlavním přínosem zavedení robotické automatizace je přitom dle firem z oboru podnikových služeb snížení rutinních úkolů a zvýšení kvality jednotlivých robotizovaných procesů – zatímco lidská práce vykazuje v průměru 78 % přesnost, v případě robotického software dosahuje přesnost i více než 95 %. Robot je také až 20krát rychlejší než člověk.

„Vzniká nová generace odborníků, kteří díky své znalosti procesů a IT mohou naprogramovat pro roboty ty správné algoritmy a pak již jen sledovat jejich výkonnost a řešit nestandardní situace. Proměňuje se proto profil nejčastěji hledaných zaměstnanců,“ uvádí ředitel asociace ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) Jonathan Appleton.

Dodává přitom, že v segmentu podnikových služeb není na pořadu dne zánik některých profesí v důsledku zavádění automatizace či umělé inteligence. „Firmy jednoduše lidi převedou na jiné činnosti a kompetence, což jim umožní zkvalitnit služby a růst podnikání.“

Tohle tvrzení je přitom potvrzeno i celou řadou studií - například z nedávného globálního průzkumu společnosti Infosys vyplývá, že 80 % podniků, které chtějí moderními technologiemi nahrazovat současné pracovní pozice, hodlá dotčené zaměstnance přesunout na jinou práci nebo rekvalifikovat.

„Tento údaj reflektuje celý trh napříč všemi segmenty. Pokud bychom se bavili pouze o sektoru podnikových služeb, procento bude ještě vyšší,“ tvrdí Jan Skoták, člen představenstva ABSL.

Z průzkumu ABSL také vyplynulo, že pokročilou automatizaci procesů nasazuje stále více společností. Zatímco v roce loňském ji využívalo 17 % firem ze segmentu podnikových služeb, dnes je jich již polovina. Další zajímavé údaje nabízí i výsledky šetření společnosti Deloitte. Podle ní hodlá v letošním roce do projektů robotické automatizace investovat 58 % center podnikových služeb.

Robotizace, dříve využívaná jen pro rutinní úkoly typu tvorby reportů či pro mechanické přepisování dat z jednoho systému do druhého, se dle obou průzkumů rozšiřuje i na další činnosti, jako je například tvorba smluv anebo procesy spojené s nástupem nového zaměstnance v oblasti personalistiky.

Kromě podnikových služeb se robotizace masivně prosazuje i v jiných segmentech, např. v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, utilitách, ale postupně i v automobilovém průmyslu nebo veřejném sektoru. Lidé se však o svou práci bát nemusí – dokazuje to i 16% růst počtu zaměstnanců působících v segmentu podnikových služeb.