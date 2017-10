Virtuální realitě se daří a bude jen lépe, předpovídá IDC

V letošním roce by zkombinovaný trh AR a VR headsetů měl dosáhnout hodnoty 13,7 milionů kusů; do roku 2021 by pak měl počet vzrůst až na 81,2 miliony jednotek. Meziroční přírůstek tak činí velmi vysokých 56,1 %. Do roku 2019 mají 90 % trhu tvořit headsety pro virtuální realitu, rozšířená realita pronikne na výsluní až později. V posledních dvou letech své předpovědi očekává IDC masivní nárůst popularity AR a získání čtvrtiny trhu pro nadějnou technologii.

„Prodeje headsetů AR jsou jen zlomkem toho, co očekáváme v příštích pěti letech – a to nejen v otázce samotných počtů prodaných kusů, ale také schopností technologie,“ vysvětluje Jitesh Ubrani, výzkumný analytik pro sledování mobilních zařízení v IDC. „AR headsety jsou na cestě k 30 miliardám amerických dolarů za zisky v roce 2021, což je téměř dvojnásobek oproti VR – většina headsetů rozšířené reality totiž ponese vyšší průměrnou cenu, neboť první osvojení technologie přijde z podnikového segmentu. Většina spotřebitelů zažije rozšířenou realitu poprvé na svých mobilních zařízeních, je však jen otázkou času, než ARKit a ARCore aplikace Applu, resp. Googlu proniknou do spotřebitelských headsetů.“

Ačkoli rozšířená realita ovlivní způsob, jakým pracují podniky i jednotlivci a čeká jej růst, dříve se popularity dočká virtuální realita. Nedávné propady cen hlavních platforem a noví hráči na trhu by měly ve druhé polovině letošního roku výrazně podpořit prodeje a zlomit prozatímní slabé statistiky roku 2017. Headsety bez displeje typu Gear VR budou prozatím stále držet majoritu trhu, ale HMD (head-mounted display) čekají během let nezanedbatelné zisky.

„Virtuální realitu ovlivnila přehnaná očekávání růstu v letošním roce, ale celkově trh roste přiměřeným tempem a nové produkty Microsoftu a jeho partnerů by měly trh nadále podpořit,“ věří Tom Manelli, viceprezident zařízení a AR/VR v IDC. „Jak se blížíme roku 2018, uvidíme další nové produkty včetně samostatných headsetů od hlavních hráčů na trhu. Očekáváme také větší množství společností, které si technologii osvojí pro svůj byznys i školení zaměstnanců.“