Výdaje na IT v regionu EMEA překročí hranici bilionu dolarů

Analytici Gartner představili nejnovější odhady a související trendy na konferenci Gartner Symposium/ITxpo, která proběhla tento týden v Barceloně.

Tabulka 1. Předpověď výdajů na IT* v regionu EMEA (miliony dolarů)

2017 - výdaje 2017 - růst (%) 2018 - výdaje 2018 - růst (%) Systémy datových center 44 497 1,1 45 890 3,1 Podnikový software 96 091 7,6 106 212 10,5 Zařízení 167 579 2,6 174 246 4,0 IT Služby 269 059 2,5 286 162 6,4 Komunikační služby 396 419 -0,6 409 158 3,2 IT Celkem 973 645 1.6 1 021 668 4,9

*zahrnuje výdaje velkých podniků (enterprise), malých a středních podniků (SMB) a spotřebitelů Zdroj: Gartner, listopad 2017

„Velká Británie má největší IT trh z celého regionu EMEA a jeho propad o 3,1 % výrazně ovlivňuje předpověď pro letošní rok,“ říká John-David Lovelock, viceprezident výzkumu v Gartner. „Oslabení libry a politická nejistota od hlasování o Brexitu omezily britské výdaje na IT v roce 2017, zatímco další významné trhy v regionu stabilně rostly.“

Situaci ovlivňuje také rychlé posilování eura vůči americkému dolaru – vede k odkládání výdajů na IT na rok 2018 tam, kde je to možné, v očekávání ještě nižších dolarových cen.

„Oživení v roce 2018 ale nesouvisí jen s kurzovými změnami. Silná poptávka po podnikovém software a IT službách naznačuje zásadní posuny ve způsobu, jakým se utrácí za IT napříč celým regionem EMEA,“ vysvětluje Lovelock. „Předpověď také souvisí s tím, že podniky ve velké míře omezují výdaje na vlastnictví IT hardware a zvyšují výdaje za jeho využívání formou služby. Odhad vývoje celého IT trhu ovlivňují pochopitelně i trendy ve spotřební sféře, podíváme-li se ale výhradně na chování podniků, je změna dynamiky mezi jednotlivými kategoriemi mnohem jasnější,“ dodává Lovelock.

Výdaje velkých podniků na IT v EMEA (ty nezahrnují výdaje menších firem a spotřebitelů) v roce 2017 o 1,4 procenta poklesnou – klesat budou všechny kategorie vyjma podnikového software (+ 3,2 %).

„V roce 2017 je viditelná pauza v podnikových výdajích v rámci regionu díky přechodu na model ‚jako služba’. I když výdaje v roce 2018 opět porostou, očekáváme, že u nejpomalejších trhů, tedy datových center, zařízení a komunikačních služeb, které budou v roce 2017 klesat o 3 nebo víc procent, nedosáhnou, navzdory obratu k růstu, výsledky v roce 2018 úrovně roku 2016,” vysvětluje Lovelock.

V roce 2018 vzrostou IT výdaje velkých podniků v regionu EMEA o 2,8 procenta. K růstu se vrátí všechny kategorie podnikových IT výdajů, jen IT služby a software porostou výrazněji – o 4 a 7,6 procenta. Podnikové výdaje na zařízení a komunikační služby porostou jen velmi mírně – o 2 procenta nebo pomaleji, a proto nedorovnají ztráty z letošního roku.