Bezdrátové rychlonabíjení pro iPhony se blíží, Android Applu utekl

Aktualizace umožní 7,5W bezdrátové rychlonabíjení pro nejnovější modely iPhonů, tedy iPhone 8, 8 Plus a iPhone X. Současná verze operačního systému iOS 11.1.1 totiž podporuje pouze 5W nabíjení.

Ačkoli jsou všechny tři íPhony schopny nabíjení až 15 watty díky specifikaci Qi v1.2, platforma iOS takovou rychlost přenosu nepodporuje. V době zářijového vydání dokonce povolovala pouze 5W nabíjení.

7,5W bezdrátové nabíjení však nepodporují všechny druhy nabíječek. Většina z nich alespoň umožňuje rychlé nabíjení, obvykle označované jako „fast charging“.

Apple tak jednoznačně směřuje k bezdrátovému nabíjení – něčemu, co valná většina konkurence již dávno přijala za své. Nyní má americká legenda své vlastní nabíjecí zařízení, říká mu AirPower; dostupné bude příští rok. Umožní nabíjet až tři přístroje firmy naráz, a to včetně chytrých hodinek Apple Watch Series 3 a AirPodů.

„Apple je v tomto pozadu. Protože chtěli svá zařízení udržet tenká a hezká, raději takříkajíc nešli s davem,“ vysvětluje William Stofega, programový ředitel pro mobilní telefony analytické společnosti IDC.

Proč si Apple vybral pomalejší verzi bezdrátového nabíjení, než jakou má většina nových Androidu – 10W – je záhadou. Faktorem může být např. cena komponentů.

S vyšší mírou nabíjecí síly totiž přímo vzrůstají náklady, popisuje Menno Treffers, ředitel Wireless Power Consortium, což je skupina dohlížející na bezdrátový nabíjecí standard Qi. Bezpečnostní prvky se tomu také musí uzpůsobit a ani ty nejsou zrovna levné.

„To je u elektroniky přirozené,“ dodává Treffers. „Je to něco za něco a my necháváme naše členy, aby si své pro a proti vybrali a optimalizovali je pro své zákazníky. Je to mnoho faktorů, které musí výrobci brát v úvahu typu jakým způsobem chtějí cílové spotřebitele uspokojit, ale ano, cena je rozhodně jedním z těchto faktorů.“

Verze iOS 11.2 má vyjít někdy v příštím měsíci, nyní prochází betatestováním.

Je smutnou skutečností pro Apple, že určování trendů už není jen jeho obchodní značkou. Android má bezdrátové nabíjení roky a to, že na něj Apple přesto postupně přechází ano, že firma někde šlápla vedle – jak už je v posledních letech běžné.

Nakousnuté jablko se bude muset vzpamatovat ze své inovační letargie, neboť konkurence je neúprosná a ani skvělá pověst a bohatá historie nemusí osamělého Američana v největší desítce výrobců mobilů zachránit.