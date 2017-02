AMD uvádí na trh čipy Zen, sesadí z trůnu Intel?

Není to tak dávno, co AMD silně konkurovalo Intelu na poli desktopových procesorů. Pak ale vinou různých špatných rozhodnutí v podstatě trh přepustilo naplno Intelu. Nyní se však chce s novými čipy Zen vrátit na scénu - a experti si myslí, že by mohlo být úspěšné.

Čipy Zen podle tvůrců budou chodit v stolních počítačích, serverech i notebookách. Výrobce například slibuje, že Zen přinese 40procentní zlepšení v počtu instrukcí na jeden cyklus, což je velmi důležitá metrika pro výkon procesorů. To číslo je podle pozorovatelů ohromující, protože naprostá většina čipů založených na nové architektuře má typicky vylepšení o pouhou pětinu.

Očekávání kolem Zenu jsou tedy vysoká, a pravděpodobnost, že by se to nepovedlo, je malá, tvrdí Dean McCarron, analytik společnosti Mercury Research. Podle něj se může vrátit situace kolem roku 2006, kdy AMD bylo rovnocenným partnerem Intelu.

Silný začátek je pro AMD důležitý – pomocí by tomu měli především nadšenci a hráči, kteří zůstali platformě AMD věrní.

Ryzen, první procesory AMD založené na architektuře Zen, budou k dispozici už v průběhu příštího měsíce. Určené jsou pro high-end počítače a okamžitě s nimi budou dostupné i příslušné systémy a základní desky, říká Lisa Su, výkonná ředitelka AMD.

Podle ní budou hlavními konkurenty Ryzenu Intel Core i5 a i7. Postupně chce ale AMD uvést na trh celou škálu procesorů, které by měly konkurovat všem desktopovým čipům Intelu.

Podle McCarron je vidět na začátku určitá zdrženlivost, prvními kupujícími by měli být především hráči, kteří nákup nového PC oddalovali právě kvůli příchodu Zenu.

Su očekává o Ryzeny velký zájem vzhledem k rychlému růstu herního trhu je explodující. Prodeje může navíc podnítit i případné párování Ryzenu a novými grafickými systémy Vega GPU, které by se na trhu měly objevit už v příštím čtvrtletí.

Ve druhé polovině roku pak AMD uvolní Zen čipy s kódovým označením Raven Ridge, určené pro přenosné počítače. Je ale mnohem obtížnější předpovědět, zda bude Zen hitem i v noteboocích, kde záleží spíše na ceně než výkonu použitých komponent.

Úspěch Raven Ridge také záleží na výrobcích notebooků. „Pokud hlavní značky nepřijmou čipy AMD, šance na úspěch jsou nízké,“ vysvětluje McCarron.

HP, Dell či Lenovo ale už dnes nasazují notebooky s procesory AMD, takže lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že nabídnou i modely s Raven Ridge.

Raven Ridge se ukazuje jako mocný nástroj pro high-end laptopy a systémy 2-in-1, ale mohl by se nasadit i u stolních počítačů, tvrdí Su. Neupřesnila ale, jaká podpora grafiky bude v Raven Ridge integrovaná.

A konečně do serverů míří procesory Naples, které mají mít až 32 jader. Cílem je poskytnout více vláken, rychlejší propustnost a větší paměťovou kapacitu serverů.

Konkurovat Intelu ale bude na tomto poli nesmírně složité, i kvůli současnému dominantnímu postavení tohoto výrobce. Očekává se, že tady bude AMD konkurovat spíše cenou.

Čipy Zen pro mobilní zařízení, jako jsou tablety a smartphony, v plánu nejsou, protože AMD se chce zaměřit na segmenty s vyšší marží a na výkonnější systémy.

V dlouhodobějším plánu chce AMD čipy vyrábět pomocí 7nanometrového procesu, a to ve spolupráci s firmou GlobalFoundries, která hodlá 7nm čipy produkovat od roku 2018.