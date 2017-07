Cool letní zážitky s datovým centrem Coolhousing

Máte rádi rychlost? Chcete na vlastní kůži poznat co je rychlejší, jestli náš dedikovaný server nebo rudé Ferrari? Potřebujete neprůstřelnou ochranu pro vaše servery? Naše Anti-DDoS obrana je stejně nedobytná jako tank! Nebo potřebujete flexibilitu virtuálního serveru, díky níž se můžete ponořit do extravagantního virtuálního světa? To vše je možné si užít

s cool letní akcí datového centra Coolhousing!

Až do poloviny října roku 2017 čeká každý měsíc na vybrané zákazníky jízda v luxusním Ferrari, v obrněném vozidle či neobyčejný zážitek ve virtuální realitě. Každý zážitek je spojen s některou z našich služeb: nedobytnost a bezpečnost obrněného vozu s neprůstřelnou ochranou Anti-DDoS, rychlé dedikované servery s rychlou jízdou ve Ferrari a flexibilita virtuálních serverů se pojí s neopakovatelnou zkušeností ve virtuální realitě!



Co je potřeba udělat pro výhru?

Každý měsíc až do poloviny října vybere datové centrum Coolhousing vždy 3 klienty, jejichž realizované objednávky v rámci dedikovaných serverů, virtuálních serverů či služeb Anti-DDoS ochrany byly v daný měsíc největší.



Datové centrum Coolhousing: 3 služby = 3 zážitky

Dedikovaný server – jízda ve Ferrari

Anti-DDoS ochrana – jízda v obrněném voze

Virtuální server – speciální zážitek ve virtuálním světě

Rychlost, bezpečnost a flexibilita, to jsou tři hesla, která charakterizují služby datového centra Coolhousing. Objednejte za výhodných podmínek jednu z výše uvedených služeb a užijte si cool letní zážitek!