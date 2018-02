Intel vydal konečně stabilní aktualizaci na opravu zranitelností svých čipů

Pokud máte počítače se Skylake procesorem a dostanete možnost aktualizovat systém, udělejte to – Intel konečně opravu schválil.

Asi dva týdny poté, co Intel doporučil uživatelům neinstalovat nebo zastavit opravy Meltdown a Spectre zranitelností kvůli následné nestabilitě systému společnost odhalila, že nový kód problém starší aktualizace řeší.

Řešení se však týká jen omezeného počtu uživatelů, konkrétně těch s procesory Skylake Core nebo Core M. Intel již 22. ledna oznámil testování oprav pro Broadwell a Haswell čipy, pokroku však zřejmě zatím nedosáhl.

Podle blogu Intelu by se však oprava měla dotknout „více platforem“ již brzy; na webu společnosti to tvrdí Navin Shenoy, výkonný viceprezident a generální manažer skupiny Data Center v Intelu. „Pokračujeme také v posílání beta aktualizací mikrokódu našim zákazníkům, aby naši partneři a zákazníci měli možnost opravy důkladně odzkoušet, než se přesunou do počítačů uživatelů.“

Nová oprava je prý schválena pro procesory série U-, Y-, H- a S- architektury Skylake, stejně jako pro U23e.