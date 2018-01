Konec jedné éry: Moorův zákon padl

V roce 1975 tuto teorii upravil a odhadl, že k tomuto výkonnostnímu posunu dojde každé dva roky. Známější je však verze Davida House, jednoho z ředitelů Intelu, který předpokládal pravidelné navýšení výkonu čipů (kombinací vícero tranzistorů i zvýšením jejich rychlosti) každých 18 měsíců. K tomu se v některých verzích pravidla přidalo také snížení ceny samotných tranzistorů.

Moorův zákon samozřejmě není zákonem ve smyslu fyzikálním nebo přírodním: je předpokladem, teorií, mnoho let platným standardem – tedy až do roku 2012. Od té doby se vývoj výrazně zpomaluje, a jak k 50. výročí svého pravidla řekl konsorciu IEEE sám Moore, „asi tuším, že někdy během další dekády platnost Moorova zákona skončí, ale to není překvapivé“. To bylo v roce 2015.

A Gordon Moore pravděpodobně ví, o čem mluví – už v roce 1965 v eseji pro Electronics Magazine odhadl, že v budoucnu bude elektronika tak malá, že by se mohla objevit v domovech, v autech a také v „osobních přenosných komunikačních zařízeních“. Tedy mobilních telefonech, v té době nepředstavitelných.

Faktický konec zákona souvisí s určitými fyzickými limity, nikoli technologickými. 5nm výrobní proces, který je již ve fázi příprav a experimentů, se finančně vyplatí jen sotva. Je to náročné a nepříliš efektivní. Na ještě menší velikosti se zřejmě dostat bude možné, ale z komerčních důvodů je to nesmysl, který se neuchytí: taková miniaturizace už se zkrátka vůbec nevyplatí, neboť manufaktura extrémně malých integrovaných obvodů je příliš náročná z technologického i finančního hlediska. Už současné výrobní metody jsou velmi drahé.

Právě 5nanometrový výrobní proces mnozí odborníci dříve považovali za konec Moorova pravidla, ale ten zatím ještě přežívá – byť spíše v teorii a ve slovech ředitelů firem vyrábějících polovodiče.

Pro Intel představuje Moorův zákon konec éry: konec více než padesáti let, během kterých se společnost vypracovala na samý vrchol informačních technologií. Co bude po něm? Těžko říct. Jen nové a neznámé, z čehož má firma přirozené obavy. Moorovo pravidlo bylo tlukoucí srdce Silicon Valley, princip, díky jehož předvídatelnosti bylo možné vybudovat základ elektronického světa, který dnes všichni využíváme.