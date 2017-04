Konektor USB-C si pomalu razí cestu

Ročně továrny vychrlí zhruba tři miliardy konektorů USB, což z nich dělá nejúspěšnější konektor všech dob. Zatím jen malá, ale rostoucí část z nich jsou ty s konektorem USB-C.

Jsou kompatibilní s USB. A jejich největší viditelnou výhodou proti starším variantám je oboustranné provedení, takže při zapojování nemusíte řešit správnou orientaci konektoru. Kromě dosavadních standardů podporuje také protokoly HDMI, DisplayPort a VGA, funguje i pro Thunderbolt 3.

Z toho vyplývá, že tento jeden kabel dokáže zvládnout až 100 W, tedy bez problémů nabije přenosné počítače nebo oživí monitor a k tomu všemu ještě přes něj dokážete připojit třeba myš, klávesnici, ale i další periferie. Datová propustnost je 10 Gb/s.

Problém USB-C je fakt, že na rozdíl od starších variant USB kabelů, jich domácnosti příliš nemají. Pořídíte-li si tedy nový přístroj s USB-C kabel, čeká vás patrně investice do nové kabeláže. Neváhejte, USB Implementers Forum, které za standardem stojí, předpovídá, že kabel a jeho parametry budou stačit na následujících deset let, je to tedy dlouhodobá investice.

Z přístrojů, které zatím USB-C podporují, lze jmenovat některé hybridní notebooky značek HP, Acer, Apple, Asus, Dell, Lenovo nebo Toshiba. Z mobilních telefonů to jsou pak třeba některé modely Huawei, Honor, LG, OnePlus nebo Microsoft.

Porty USB-C jsou opravdu super, na druhou stranu, pokud má počítač jen tyto, tak je poměrně složité k němu připojit všechna ta zařízení, která máme doma se staršími variantami konektorů.

Řešením proto jsou rozbočovače. V redakci k naší spokojenosti používáme Trust Oila USB-C to 4 port USB 3.1 Gen. 1 Hub, který lze zasunout v hybridním notebooku do UBC-C portu a tím k němu přidat čtyři klasické USB 3.1 Gen 1 porty (Type-A) k připojení dalších periférií. Krabička je to velmi malá a lehká, funguje Plug&Play a v podstatě nám při cestování, i v domácích podmínkách vytrhává trn z paty při práci s notebookem, jež má pouze dva USB-C porty a nic jiného.

Druhým zařízením z dílny značky Trust, které ke spokojenosti využíváme ke stejným účelům, je Trust USB-C Multiport adapter.Jiná krabička, která se opět zapojuje do USB-C portu v notebooku a vytvoří regulérní HDMI port pro připojení monitoru, klasické USB 3.1 připojení (rychlost 5 Gb/s) a navíc ještě další USB-C port třeba pro nabíjení mobilního telefonu, nebo samotného notebooku.

Poslední věcičkou je pak designově velmi povedená cestovní univerzální 60W USB-C nabíječka, která nahradí/doplní originální nabíječku, ovšem s výjimkou notebooků HP, které nabíječky třetích výrobců blokují. Není problém s takovou nabíječkou nabíjet i mobilní telefon, ovšem není vhodná pro nabíjení přístrojů, které vyžadují více než 60W.