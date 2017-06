Logitech GROUP – videokonference místo cestování

Jedním z řešení, které je na trhu k dispozici je Logitech GROUP. Jedná se o sestavu pro pořádání videokonferencí ve větších zasedacích místnostech pro zhruba 15-20 osob. Základem je rozbočovací jednotka, ke které se připojuje zvuková část osazená reproduktory a dále kamerová jednotka. Dle velikosti místnosti je pak možné doplnit sestavu o dva externí mikrofony, které zvyšují pokrytí prostoru a zlepšují srozumitelnost komunikace všech účastníků.

Kamera je osazena kvalitní optikou ZEISS a její výstup je v rozlišení 1920x1080 se snímkovou frekvencí až 30 snímků za vteřinu. Motorizované ovládání dovoluje pohyb kamery v úhlu 260 stupňů a její naklápění v rozsahu 130 stupňů. Tento pohyb je možné ovládat buď na základní jednotce, nebo pomocí dálkového ovladače. Samozřejmostí je ovládání kamery softwarově, tedy pokud to daný program podporuje. Pro přiblížení záběru je k dispozici 10 násobný optický zoom kdy nedochází k žádné ztrátě kvality obrazu. Samozřejmostí je plně automatické ostření záběru. Kamerovou jednotku je možné buď umístit na stůl, nebo na stěnu, nebo je k dispozici závit pro upevnění na stativ. Obraz kamery je komprimován do formátu H.264 UVC 1.5 s kódováním Scalable Video Coding. K připojení a přenosu obrazu do počítače je následně využito USB 2.0

Zvuková část kompletu je osazena reproduktory a mikrofony s podporou plně duplexního režimu. To s vyloučením vzniku zpětné vazby, která často vzniká, pokud používáme samostatné reproduktory a mikrofon. Přenos zvuku je v pásmu 100 Hz – 11 kHz což plně dostačuje pro zachycení mluveného slova i hudby. Při zapojení externích mikrofonů je možné snímat zvuk až ze vzdálenosti 8-mi metrů.

Sestavu jsme testovali s programem Skype, ale podporovány jsou také Microsoft Lync, Cisco Jabber a Cisco WebEx. Ale fakticky je možné použít jakýkoliv videokonferenční software, pokud dokáže pracovat s USB kamerou. Zapojení celé sestavy je otázkou 15 ti minut a nastavení programu pak otázkou minut. Co musím na sestavě vyzdvihnout je kamera, která i při horších světelných podmínkách odvádí skvělou práci a poskytuje opravdu velmi dobrá kvalitu obrazu. Obraz má hloubku, je detailní a ani nejlepší „kapesní“ usb kamera je jí nemůže rovnat. A zejména při projekci na velkou plochu TV obrazovky je rozdíl jasně patrný. Kvalita zvuku je také velmi dobrá a skutečně nedochází při simultánním hovoru obou stran schůzky k rušení nebo zpětné vazbě.

Po zkušenostech se sestavou Logitech GROUP je možné konstatovat, že pokud uvažuje organizace o opravdu smysluplném a pravidelném organizování videokonferencí je nezbytné použít odpovídající řešení. Je možné zkoušet webové kamery a pár reproduktorů u notebooku, ale uživatele tím pro tento druh komunikace nejspíš nezískáte. Naproti tomu je řešení Logitec GROUP komplexním a velmi kvalitně zpracovaným řešením u kterého se všichni soustředí spíše na obsah komunikace, než na řešení problémů během přenosu.