Microsoft rozjíždí boj proti Chromebookům, vydává Windows 10 S

V úterý oznámený Windows 10 S míří na vzdělávání a školství, tedy trh, který ve Spojených státech opanují Chromebooky. I přes oznámení Windows 10 S mají celosvětové prodeje Chromebooků růst i letos, a to ve dvojciferných číslech, předpovídají analytici IDC a Gartneru. Tržní podíl Chromebooků roste trvale od roku 2015.

Nový operační systém bude fungovat podobně jako Chrome OS. Počítače s Windows 10 S budou schopny stahovat aplikace pouze z oficiální Windows Storu. Samotný operační systém je tak jen platformou, na kterou půjde spustit aplikace zabezpečené a ověřené Microsoftem. Jistá je dostupnost balíčku kancelářských aplikací Office.

Podobným způsobem fungují i Chromebooky, spustit na nich lze pouze aplikace ověřené Googlem. Novější Chromebooky s dotykovými obrazovkami však navíc získají podporu pro mobilní Android aplikace, což přístrojům určitě pomůže. Google Chromebooky běžně označuje za alternativu k Windows PC, a to i přes poněkud omezenou funkcionalitu bez připojení k internetu.

Prodejci mají začít Windows 10 S výukové laptopy prodávat již ke konci tohoto roku s cenovkou 229 dolarů. Je zajímavé, že jde prakticky o ty stejné prodejce, kteří distribuují i Chromebooky, celosvětově používané 20 miliony studentů (převážně však v USA).

Ve většině dnešních počítačů jsou Windows, pro verzi 10 S však nebude snadné proniknout do oblasti škol, rozhodně pak ne ve Spojených státech. V Evropě může být situace odlišná.

Za rok 2016 se prodalo kolem 10,8 milionů Chromebooků, což je 6,9 % tržního podílu, říká Jay Chou, analytik IDC. Prodeje mají letos vzrůst asi o 15 % oproti minulému roku. V roce 2015 se prodalo o více než 3 miliony strojů méně, celkem 7,7 milionů.

Chromebooky činí 6 % celkových prodejů počítačů firmy Acer, a to číslo i nadále roste, říká Gregg Prendergast, ředitel Acer Pan America. Většina Chromebooky se dodává do škol, zájem však roste i ze strany korporací, říká.

Není to poprvé, kdy se Microsoft zaměřil na boj proti Chromebookům.

V roce 2014 se Microsoft pokusil Chromebooky porazit pomocí levných laptopů s verzí Windows 8.1 s Bing OS, která byla zadarmo. Prakticky předem ztracený boj skončil s vydáním Windows 10.

V době vydání se však do Windows 8.1 s Bing OS rozhodlo zkusit mnoho výrobců. Lítost přišla brzo, kdy spoustu levných laptopů neměly komu prodat. K problémům přispěly i velmi pomalé prodeje počítačů.

Podle Choua je zaměření na oblast vzdělání chytré. Zdůrazňuje však, že Chromebooky tolik dominují, protože jsou odolné, levné a snadno udržovatelné. Cloudová implementace aplikací Googlu navíc podle něj dobře funguje.

Chouova dcera Chromebook sama ve škole používá a doma má klasické Windows PC, ze kterého se připojuje do Google Classroom. Kombinace prý funguje dobře, říká.

Microsoft se musí na školství zaměřit už proto, aby na něj dobře pohlíželi studenti, kteří si během studia vytváří názory na to, jakou platformu budou používat v budoucnu, říká Mikako Kitagawa, analytik Gartneru.

Podobně se podle Kitagawy uchytil i Apple, kdy mnoho iPadů a Maců využívají právě studenti. Microsoft musí na tento trh také proniknout a Windows 10 S jsou jedním ze způsobů, jak tak učinit, popisuje.

Kromě nízké ceny bude muset Microsoft vyřešit i jednoduchost. Mnoho škol vůbec nemá IT oddělení, Microsoft však na to zdá se myslí – laptopy s Windows 10 S by mělo jít snadno nainstalovat za 30 sekund skrze USB flash disk.

Existuje slušná šance, že se s Windows 10 S ve větší míře setkáme i v České republice. Severoamerický trh, Austrálie nebo třeba severské státy Evropy jsou již Chromebooků plné a jsou zde majoritně rozšířeny, jinde, jako třeba u nás, však ne a Windows 10 S má šanci sem proniknout.

Podle analytické firmy Futuresource činí Chromebooky celých 58 % laptopů prodávaných do škol ve Spojených státech, zatímco Windows drží 22% podíl.

Ve zbytku světa drží Windows 65 % trhu, zatímco Chrome OS jen 9 %. Android OS má 17 %.

Oba stroje však kromě pozitivů sdílí i negativa. Chromebooky i Windows 10 S jsou laptopy připravené na Wi-Fi připojení, v mnoha zemích, např. Japonsku, je však běžnější variantou připojení k internetu mobilní síť.

Výrobci a prodejci počítačů nejsou prodejem levných vzdělávacích počítačů zrovna nadšeni. Prodávají se sice dobře a trh je velký, marže je však minimální. Protože notebooky ve třídách zvládají spravovat sami učitelé, výrobci nemají peníze ani skrze podporu a jiné služby.

V úterý Microsoft začal prodávat nový Surface laptop s Windows 10 S, high-endový výukový laptop začínající na 999 dolarech. Lze jej navíc aktualizovat na verzi Windows 10 Pro, které jsou již běžnou pokročilou verzí operačního systému a samozřejmě zvládnout rozběhnout aplikace mimo Windows Store. Tím se laptop „transformuje“ ve vhodnější pro americké vysokoškolské studenty.