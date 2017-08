Mít bezpečný byznys pod palcem a v kapse už není mýtus

(PR článek)

Způsob, jakým lidé pracují, se zásadně změnil a spolu s tím se mění i pohled na bezpečnost. Požadavky IT oddělení na bezpečnost neustále rostou, zatímco uživatelé volají po volnosti a jednoduchosti. Ačkoliv jsou tyto dva požadavky v zásadě proti sobě, řešení existuje a zahrnuje správu identit uživatelů, aplikací a zařízení. Navíc splňuje i požadavky zaměstnavatelů na ochranu dat a kontrolu nákladů a zdrojů.

Sen asi každého podnikatele a ředitelů společností je mít všechno pod kontrolou a bezpečně ukryté před konkurencí nebo hackery. Samsung proto přišel s řešením v podobě smartphonů Galaxy S8 a S8+, stanice DeX a bezpečnostní platformy Samsung Knox.

Jako v kanceláři

Samsung DeX poskytuje maximálně produktivní prostředí na velké obrazovce. Po vložení Galaxy S8 do stanice se změní prostředí z klasického Android na kancelářské, jaké běžně využíváte v práci. Propracované uživatelské rozhraní systému Android je optimalizované pro využití klávesnice a myši, které připojíte přes Bluetooth, a obsahuje víc oken s měnitelnou velikostí, kontextové nabídky a stolní verzi internetového prohlížeče. Klíčová spolupráce se společnostmi Microsoft a Adobe umožňuje kompatibilitu Samsung DeX s Microsoft Office a mobilními aplikacemi společnosti Adobe včetně mobilní aplikace Adobe Acrobat Reader a Lightroom Mobile, a nabízí tak funkce a uživatelské rozhraní podobné stolnímu počítači. Výhoda spočívá v tom, že rozpracovaný projekt jednoduše uložíte na svém počítači nebo notebooku v práci, přijdete domů a pokračujete tam, kde jste přestali. To všechno bez nutnosti vlastnit druhé PC nebo nosit s sebou notebook.

Bezpečnost je základ

Výhodou tohoto řešení je, že svá data máte stále u sebe a díky platformě Knox také v bezpečí. Bezpečnost platformy Samsung Knox je dvojnásobná. Platforma začíná v samotné čipové sadě zařízení Samsung a přechází přes každou jeho jednotlivou vrstvu, včetně operačního systému a aplikačních vrstev. Knox zabezpečuje, že zařízení Samsung mají překrývající se obranné a bezpečnostní mechanismy, které chrání před vniknutím, škodlivým softwarem, viry a dalšími hrozbami.

Knox však nabízí několik řešení ochrany, které využijí jednotlivci stejně jako velké podniky se stovkami zaměstnanců. Mezi ně patří Knox Workspace, Knox Premium, Knox Configure, Knox Mobile Enrollment, Knox Customization SDK nebo Knox Enabled App. Stačí si jen vybrat to nejvhodnější. Další informace o platformě Knox jsou k dispozici na stránce www.samsung.cz.

Ochrana cloudových aplikací

Dalšími tématy jsou instalace a využívání aplikací na pracovním zařízení. Díky platformě Samsung Knox a nástroji správy je má zcela pod kontrolou IT administrátor, protože je buď povolí, nebo nepovolí. Ty, které povolí, jsou na seznamu (whitelist) a může je jednoduše danému uživateli přidělit. S nástrojem Samsung Knox Customization je totiž možné jednoduše připravit sadu jakýchkoliv dalších firemních aplikací, které se do telefonu instalují po jeho prvním spuštění a přihlášení do sítě.