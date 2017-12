Notebooky s procesory Snapdragon mají vydržet bez nabití i několik dní

Qualcomm se snaží využít úspěchu z trhu chytrých telefonů a prorazit na trhu počítačů. Proč by totiž notebook připojený k internetu, stejně jako telefon, neměl vydržet bez nabití celý den? Ačkoliv, řekněme na rovinu, jestliže se na jednom místě přidává, jinde je třeba ubrat.

Na nových strojích s procesory od Qualcommu sice poběží Windows 10, nicméně pouze non-UWP aplikace, což se ve finále promítne do slabšího – pro běžné činnosti však dostačujícího – výkonu. A Qualcomm věří, že dokáže přilákat zákazíky právě zvýšenou výdrží a konektivitou.

Zatímco většina výrobců procesorů se snaží o prodej co nejvýkonnějších čipů za pokud možno co nejnižší cenu, Qualcomm má jiné priority.

„Pro většinu lidí je zásadní konektivita a věci jako hudba, e-mail, nějaké pracovní úkony, nakupování... počítač je pro ně jakousi nadstavbou telefonu. Těch, kteří potřebují silný výkon třeba pro práci s grafikou, je míň a poohlížejí se jinde,“ říká Miguel Nunes, vedoucí produktového managementu Qualcommu.

„Sám už počítač poháněný Snapdragonem používám několik měsíců, nahradil můj Surface Pro, a vydrží mi i několik dní bez nabíjení.“ Qualcomm už také zveřejnil alespoň část specifikací pro stroje vybavené právě CPU Snapdragon 835 Mobile PC Platform, a to Asus NovaGo a HP Envy x2, k nimž by mělo svůj výrobek přidat také Lenovo a další výrobci. Slova kolegů z Qualcommu pak potvrzuje i Terry Myerson z Microsoftu, podle kterého už počítače poháněné Qualcomm procesory ve velkém používají v rámci firmy a on sám prý ten svůj „nenabíjel týden“.

Pokud jde o diskutovaný výkon, Qualcomm přiznává, že počítače se Snapdragonem budou pomalejší než počítače s procesory od Intelu či AMD, částečně prostě proto, že Snapdragon není primárně stavěn pro PC a kód procesuje odlišným způsobem.

V důsledku toho tak Windows UWP aplikace budou z procesoru těžit maximální výkon a naprostá většina ostatních aplikací, včetně například her či prohlížeče Chrome, nepoběží tak rychle jako na standardním PC.

„Pár změn tam bude, rozdíly budou různé, v závislosti na aplikaci, ale nepůjde o nic dramatického, co by mělo výrazněji ovlivnit uživatelskou zkušenost,“ tvrdí Nunez. „Jestliže normálně se vám něco spustí za vteřinu, v tomto případě to bude za 1,4 vteřiny. Je to sice o čtyřicet procent pomaleji, ale čtyřicet procent, na kterých nijak nesejde.“