Nová 3D tiskárna tiskne přímo z kovů, zlevní výrobu řady komponent

Firma představila Desktop Metal (DM) Studio System, což je název pro „kancelářský“ systém 3D tiskárny tisknoucí z kovů; určena má být primárně pro rychlou tvorbu prototypů.

Druhým strojem je DM Production, průmyslová tiskárna, která je dle tvrzení firmy až 100x rychlejší než současné laserové spékací (sintrovací) stroje.

DM Studio System zahrnuje jak tiskárnu, tak o mikrovlnnou technologii vylepšenou spékací pec, schopné produkovat kovové 3D komponenty například na patře technika ve firmě nebo přímo v kamenné prodejně. Desktop Metal také tvrdí, že její stroj je desetkrát levnější než existující, v současnosti používané technologie.

Studio System si zákazníci mohou rezervovat od května, dodávky začnou v září letošního roku. Tiskárna se prodává za necelých 50 tisíc dolarů a kompletní systém – tiskárna, debinder a pec – vyjde na 120 tisíc. DM Production začne s rezervacemi rovněž od května, první dodávky se však uskuteční až od příštího roku. Prozatím není zveřejněná cena.

Terry Wohlers, analytik firmy Wohlers Associates, potvrzuje, že Studio System je výraznější levnější než současné technologie – avšak tvrzení, že je levnější 10x, prý není úplně jasné. Schopnost stroje tisknout až z 30 různých slitin je prý ale „působivá“.

„Většina systému práškové metalurgie jich zdaleka tolik podporovat nedokáže,“ napsal Wohlers v e-mailu Computerworldu.

Jak verze Studio, tak Production potřebují následnou spékací pec, která zajistí samotné slévání a spojení slitin. 3D tiskárny pro práškovou metalurgii běžně používají laser nebo elektronový paprsek pro spojování jednotlivých vrstev kovového prášku a vybudování výsledného produktu.

„Je těžké odhadnout velikost potenciálního trhu, ale pokud společnost uspěje v oblasti automobilismu, mohl by být vcelku velký,“ popisuje Wohlers. „Automobilový průmysl je pravděpodobně tím, na co míří Production System. Společnosti s menším objemem výroby by mohly přemýšlet na Studio System. Ostatně sama firma jej označuje za nástroj určený primárně pro tvorbu prototypů.“

Od svého vzniku v říjnu 2015 se Desktop Metalu podařilo (dle vlastních slov) získat 97 milionů dolarů v rizikovém kapitálu a také startup nalákal vlivné investory, mezi nimi například: GV (Google Ventures), BMW Group, GE, Lux Capital, Saudi Aramco nebo lídra trhu 3D tiskáren, firmu Stratasys.