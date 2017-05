Po pár měsících druhá vlajková loď? Samsung měn své zvyklosti

Rychle vydání nového špičkového chytrého telefonu a rozběhnuté prodeje Galaxy S8 by Samsungu mohly napomoci bojovat proti Applu a jeho iPhonu. Firma totiž tradičně nové modely mobilu vydává v září.

„Samsung obvykle ohlašuje sérii S v první polovině roku a Note sérii v té druhé,“ vysvětluje Kiranjeet Kaurová, výzkumná manažerka klientských zařízení v IDC Asia/Pacific. „Nejsem si tedy jistý, zda Samsung mluví o příštím zařízení Note nebo chtějí představit novou sérii, aby předešli nepříjemným otázkám či pochybám spojeným s debaklem Note7.“

Mluvčí Samsungu se k oznámení příliš nevyjádřil, pouze poznamenal, že nemůže komentovat „budoucí produktové plány“.

Galaxy S8 a S8+ chytré mobily se od 21. dubna prodávají ve Spojených státech a na některých dalších, pečlivě zvolených trzích. Podle vyjádření firmy míra předobjednávek překonala Galaxy S7 verze vlajkových lodí firmy.

S8 se zatím potýká s drobnějšími problémy, uživatelé si stěžují na červeně zabarvený displej a problémy s Wi-Fi připojením. Samsung již údajně na opravě pracuje. Společnost se rovněž rozhodla, že hlasové funkce virtuálního asistenta Bixby (podobný princip, na jakém funguje Siri nebo Cortana), bude ve Spojených státech dostupný až ke konci jara.

Produkce Note7 skončila v říjnu po stížnostech na přehřívající se a výjimečně i vybuchující baterie. Firma vinu svalila na dva dodavatele vadných baterií.

Ve čtvrtek divize IT a mobilní komunikace (do které patří i chytré mobily), oznámila propad v tržbách a zisku za první kvartál fiskálního roku; za propad firma viní změny v cenách S7 a S7 Edge. Výnos celé divize klesl o téměř 15 % na 20,7 miliard dolarů. Operativní zisk rovněž poklesl, a to o značných 47 %.

Prodeje smartphonů naopak mírně stouply, a to díky nově vydané řadě Galaxy A 2017, posílily i prodeje v kategorii levných a středně drahých mobilů, popsal Samsung.

Nová vlajková loď a již vydané Galaxy S8 a S8+ by divizi měly napomoci v návratu do výraznější ziskovosti. V druhé polovině roku se však očekává také posílení konkurence, zřejmě v reakci ostatních výrobců na nový iPhone.

Vydání desáté generace iPhonů nemůže Samsung ignorovat. Ačkoli inovace firmy se v poslední době notně smrskly, reklamní kampaň a marketing doprovázející vydání mobilu je drtivý, fanaticky věrná uživatelská základna Applu navíc pravděpodobně opět pomůže k velmi rychlým prodejům. Naopak v rostoucích trzích typu Indie nebo Indonésie se čínští výrobci v čele s Oppo a Vivo (u nás prakticky neznámí) agresivně pokouší navýšit tržní svůj tržní podíl, dodává Kaurová. „Míří na trh středně výkonných mobilů, kde je silným hráčem i Samsung.“

Dle vyjádření Samsungu se firma pokusí zůstat v segmentu levných a středních mobilů profitabilní díky novým produktům a zeštíhlení portfolia.

Celkový nárůst obratu firmy byl téměř neznatelný, operativní zisk však významně stoupl o 48 % a to primárně díky zvýšené poptávce pro profitabilních komponentech typu pamětí a displejů.