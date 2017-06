Přichází HomePod – chytrý repro se Siri

„Stejně jako iPod přinesl revoluci mezi kapesní přehrávače, HomePod ji přináší do našich domovů,“ prohlásil vrchní marketér Applu Phil Schiller.

Novinku představil na pondělní vývojářské konferenci Worldwide Developers Conference, na níž na HomePodu vyzdvihl jeho akustické kvality, kdy zařízení disponuje sedmi hornovými reproduktory (každý s vlastním digitálním zesilovačem) a ještě k tomu wooferem, který se dokáže přizpůsobit akustickým podmínkám místnosti, v níž je HomePod umístěn.

Vše pohání procesor Apple A8, tedy podobný jako v iPhonu 6, respektive ve čtvrté generaci Apple TV. Ještě lepšího zvuku pak lze dosáhnout synchronizací dvou HomePodů, přičemž v kombinaci s technologií AirPlay 2 lze ozvučit prakticky celou domácnost.

Aktivace HomePodu se provádí pozdravem „Hey Siri“, přičemž tvůrci vypichují rovněž jeho „muzikologické funkce“. Krom přehrávání konkrétních skladeb z Apple Music totiž dokáže zařízení reagovat i na obecnější příkazy typu „Pusť něco nového“ nebo zodpovědět třeba i dotaz na jméno bubeníka hrajícího konkrétní skladbu.

Krom muziky zvládne HomePod reprodukovat také například zprávy či podcasty, překládat a poskytovat další informace. Samotný Apple jich však zatím příliš neposkytl.

Zvlášť co se týče podpory technologií a služeb třetích stran a není tak zatím jisté ani to, zda s HomePodem budou využitelné i jiné streamovací služby než Apple Music. V prodeji by se HomePod měl objevit v prosinci za cenu 349 dolarů (cca 8 200 Kč).