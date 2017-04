První Galaxy S8 od Samsungu budou nakonec bez hlasového asistenta

Samsungem vydatně propagovaný hlasový asistent Bixby nakonec nebude součástí nejnovějších smartphonů Galaxy S8, jak se původně předpokládalo. Tedy alespoň ne u první várky, která se na trhu objeví 21. dubna. Společnost bez dalšího zdůvodnění uvedla jen to, že s Bixbym pro Galaxy S8 nadále počítá, ovšem součástí telefonů bude až „později v průběhu jara“, nejdřív navíc jen pro americký trh.

Bixby se tak přidá do rodiny virtuálních asistentů po bok Alexy od Amazonu, Siri od Applu a Google Assistantu, které pozvolna mění způsob uživatelské interakce s chytrými zařízeními. Na možné opoždění Bixbyho premiéry poukázalo už před pár dny několik odborníků, kteří si všimli, že jeho představení v rámci uvedení Galaxy S8 koncem března nebylo zcela kompletní.

Podle nepotvrzených zpráv za zdržením může být fakt, že Bixby sice dobře reagoval na korejštinu, anglické příkazy však zpracovával méně kvalitně. Této spekulaci by nahrávalo i to, že zdržení se týká jen hlasového ovládání Bixbyho a související featury jako Vision, Home nebo Reminder Galaxy S8 obsahovat bude.

Připomeňme, že Samsung na Bixbym vyzdvihuje manuální aktivační tlačítko na straně telefonu, které ho odlišuje od konkurence aktivované spouštěcím slovem.

Podle společnosti má Bixby nabízet „hlubší prožitek“, mimo jiné díky „přirozenějšímu a snáz ovladatelnému“ rozhraní či jeho důmyslnější práci s aplikacemi. Samsung věří, že díky propracovanosti jeho hlasového asistenta, se mu rychle podaří dohnat náskok konkurence, která s těmi svými přišla mnohem dříve.

„Cením si toho, že chce mít Samsung vše důkladně připravené, než aby jen něco pustil ven a čekal, jak to dopadne,“ komentuje IT odborník Jack Gold. „Pouštět v případě spotřební elektroniky ven něco, co není stoprocentní, není dobrý nápad. Takže jestliže těch pár týdnů zdržení bude znamenat lepší produkt, mají smysl. Navíc, rozpoznávání hlasu není nic jednoduchého, nejde jen o rozpoznávací software, ale o vychytání celého systému, od mikrofonu, přes algoritmy až po uživatelské rozhraní. Jestli výsledky testování nenaplnily očekávanou přesnost, je lepší to udělat správně než rychle.“