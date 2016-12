Restrukturalizace BlackBerry: Mobily končí, autonomní technologie přichází

Licenci na svou značku chytrých telefonů poskytlo BlackBerry čínské firmě TCL, která poslední modely BlackBerry vyráběla.

Předpověď Chena má své nedostatky; je pravděpodobně, že BlackBerry stále zůstane v mínusu, především kvůli nákladům na restrukturalizaci, pohybu akcií a mnoha dalším faktorům. Finanční ztráty však nebudou tak vysoké jako dříve.

BlackBerry se nyní musí zaměřit na jiný trh, který již vlastně objevila: automobilový průmysl. Právě ten je hlavním zdrojem zisku QNX softwarové platformy BlackBerry.

QNX nyní pohání systémy infotainmentu, Chen však doufá v jeho využití i u autonomních systémů.

Nedávno firma otevřela nové inovační centrum v kanadské Ottawě, kde začne vyvíjet bezpečný software pro automobily připojené k internetu a samořiditelné systémy.

„Získali jsme souhlas kanadské vlády k testování autonomních vozů v Ottawě,“ prohlásil Chen během konferenčního hovoru ohledně finančních výsledků firmy. „Náš první projekt bude koncept vozu poháněného QNX.“

Podle Chena hodlá BlackBerry dostat software na trh do dvou let. Takové rozhodnutí však není plně v rukou firmy: vliv na to mají především její partneři, výrobci automobilů.

„Máme skupinu softwarových produktů, kterou bychom rádi nabídli všem automobilovým zákazníkům na světě. Některé z našich prototypů jsou dost zajímavé,“ říká Chen. „Ale chvíli nám potrvá vytvořit hotové produkty. Doufám, že to bude ještě před rokem 2019, ale v roce 2017 to ještě určitě nebude.“

Ještě předtím Chen očekává zvýšený zájem o jiný QNX produkt, Radar, který dělá z náklaďáků součást internetu věcí. „Výnos je zatím nízký,“ popisuje. Uživatelé Radaru však budou platit měsíční poplatky, což může pro BlackBerry znamenat stabilní finanční příjem.

Jde o podobný model, na jaký BlackBerry léta spoléhalo u svých chytrých mobilů. Účtovala si u nich „Service Access Fee,“ neboli poplatek za přístup do zabezpečeného systému zpráv firmy; peníze vyžadovala i roky po prodeji jednotlivých kusů mobilů. Stále navíc činí pětinu příjmů firmy, tento poměr však velmi rychle klesá spolu se zastaráváním zbývajících BlackBerry smartphonů. Výnos z poplatků klesl oproti minulému čtvrtletí o 26 % a příští kvartál se očekává pád o dalších 25 %.

Ačkoli společnost prodala své jméno a licence čínskému TCL, z mobilního byznysu tak úplně neodejde. BlackBerry bude nadále dodávat klíčový software a služby, aby licencované telefony s Androidem zabezpečila.

První série chytrých telefonů vyjde na Čínský nový rok – 28. ledna, popsal Chen. Představit je TCL chce na CES konferenci v Las Vegas na začátku ledna.

Největším podnikáním BlackBerry je stále poskytování softwaru pro správu a zabezpečení mobilních zařízení v podnikovém prostředí. Společnost nedávno toto své odvětví ještě podpořila několika akvizicemi, čímž vznikl poněkud narychlo poslepovaný softwarový základ. „Všechny akvizice jsou nyní kompletně integrovány jako jedna platforma,“ dodal však Chen.

Všechny tyto změny vedly BlackBerry k ohlášení tržeb v hodnotě 289 milionů dolarů za třetí fiskální čtvrtletí. To je o 47 % méně než 548 milionů z minulého roku.

Celková ztráta, tedy výnosy minus náklady, se naopak zvýšila z 89 milionů v minulém roce na 117 milionů. To je však přesto významné zlepšení oproti celkové ztrátě 1,04 miliard z předchozích dvou kvartálů.

Víru Chena ve vyrovnaný hospodářský výsledek je nutno brát s určitou rezervou – miliardu ztracených dolarů v první polovině roku odhadoval na ztrátu pouhých dvou milionů.