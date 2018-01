Spectre a Meltdown: Stále více otázek než odpovědí

Meltdown a Spectre jsou pro Intel poměrně výraznou ranou: po úspěšně zakončeném konci roku, kdy firma oznámila ekonomicky nejlepší čtvrtletní výkaz ze čtvrtého kvartálu v historii – zisky vzrostly meziročně o 4 % a dosáhly hodnoty 17,1 miliard dolarů – nyní čelí bolestivé ráně na své veřejné pověsti. Obě kritické zranitelnosti se nachází v naprosté většině procesorů, které se dodávají do osobních počítačů i serverů.

Hardwarové řešení se ukázalo jako nezbytné: Intel v posledních týdnech spolupracoval s množstvím výrobců a prodejců počítačů i operačních systémů a pomocí aktualizací a bezpečnostních záplat se pokoušel zranitelnosti opravit, nebo přinejmenším výrazně snížit šanci na zneužití chyb.

To se však úplně nepovedlo: Intel nedávno koncovým uživatelům doporučil aktualizace neinstalovat, neboť jejich systémy se následně občas neočekávaně restartují.

„Pro Intel je bezpečnost tou nejvyšší prioritou, klíčovým základem našich produktů a je důležitá pro náš rozvoj na datacentra zaměřené strategie,“ sdělil Krzanich.

„Naším nejbližším cílem je zajištění kvalitních opatření pro zmírnění dopadů zranitelností na naše klienty. Pracujeme na hardwarových změnách u budoucích produktů, které budou přímo adresovat hrozby Spectre a Meltdown. Tyto produkty se začnou na trhu objevovat později v tomto roce.“

Co se týče Client Computing Group, tedy skupiny Intelu zodpovědné za spotřebitelské produkty, oznámila společnost pokles v prodejích o 2 % na 9 miliard dolarů. Laptopy se vyrovnaly stavu v minulém roce a prodeje desktopových počítačů poklesly o 8 %. Vzhledem ke krizi, v jaké se trh osobních počítačů dlouhodobě nachází, však nejde o nic, z čeho by měla mít společnost obavy.

Krzanich navíc zdůraznil, že zranitelnosti by neměly mít efekt na budoucí čísla prodejů společnosti. Na řešení zranitelností prý nasadil „jedny z nejlepších mozků v Intelu“.

6 otázek, které Intel musí zákazníkům zodpovědět

Analytici se během vyjádření Krzaniche ptali spíše na výdaje a plány, avšak oblast bezpečnosti byla poněkud zanedbána. Jsou tu však důležité otázky, na něž by jak koncoví uživatelé, tak podnikoví zákazníci rádi znali odpověď. Přikládáme k nim navíc i ty nejpravděpodobnější odpovědi.

1. Kdy přesně bude hardware upraven?

Náš tip: na konci roku 2018. Podle uniklých plánů produktů to vypadá, že 14nm Cascade Lake-X čipy a možná i 10nm Cannon Lake procesory v sobě budou mít opravy zahrnuty.

Pat Moorhead, hlavní analytik společnost Moor Insights, však nesouhlasí. „Věřím, že opatření pro zmírnění zranitelností už v čipech jsou, jinak bychom zaznamenali roční zpoždění u nových procesorů,“ sdělil ve zprávě. Je tedy možné, že se opravy vyskytnou už například u Coffee Lake-S čipů, které mají vyjít dříve.

3. Budou opraveny obě zranitelnosti – Meltdown i Spectre – nebo jen jedna?

Náš tip: pravděpodobně pouze Meltdown. Meltdown totiž zasahuje primárně procesory Intelu kvůli tomu, jak využívají spekulativní vykonávání. Spectre bude zřejmě vyžadovat mnohem výraznější zásahy do architektury procesorů.

3. Budou opravy platit pouze na nové procesory, nebo i na některé starší?

Náš tip: Pouze na nové procesory, ačkoli Intel by možná mohl upravit i existující verze procesorů, obzvláště ty určené pro cloudové servery. Učinit tak by však otevřelo dveře možnosti masivního stažení procesorů z oběhu, což se nezdá pravděpodobné. Některé čipy by však mohly v blízké budoucnosti nést dodatečné písmeno, které by značilo, že jsou proti zranitelnostem chráněny: to by zákazníkům dodalo důvěru.

4. Jaké budou důsledky oprav zranitelností na procesory?

Náš tip: pokaždé, když přidáte další prvek do CPU a fyzicky jej zvětšíte, zvedne se i jeho cena. Jakým způsobem však Intel čipy upraví není jasné; kdyby se cena výrazněji zvedla, Intel by to mohl značně pocítit na zpětné uživatelské vazbě.

5. Jak bude ovlivněn výkon?

Náš tip: konkrétní benchmarky zaměřené na přímé testování výkonu procesoru vykazují jen malý pokles výkonu, ale v širším měřítku systémového výkonu je snížená rychlost poznat.

6. Zvednou se díky upraveným procesorům prodeje počítačů?

Náš tip: U spotřebitelských PC je to nepravděpodobné; naopak u podniků se to jeví jako možné. Podniky se nebudou chtít vystavovat možnosti žalob a jakýkoliv chytrý prodejce počítačů jim to rád připomene.

„Myslím, že zaznamenáme zvýšenou poptávku po serverech, ale ne po počítačích. Nemyslím si, že by si mnoho lidí všimlo snížení výkonu,“ podotýká Moorhead.