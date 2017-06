Vylepšete si televizi jediným kusem HW – Nvidia Shield

Zapomeňte na Apple TV, Google Chromcast, herní konzole a další podobné HW záležitosti. K televizi vám teď postačí akorát přehrávač Nvidia Shield Android TV, se kterým zvládnete úplně všechno – sledovat televizní programy, nahrávat, pouštět 4K videa nebo dokonce hrát ty nejnovější počítačové hry.

Elegantní zařízení bez narušení designu obývacího pokoje přidáte k televiznímu stolku, připojíte do TV a hned máte nejchytřejší televizi široko daleko. A samozřejmě také do internetu, pro běžné používání stačí i nízkorychlostní fixní připojení, pro hraní her se doporučuje 100 Mpbs.

My jsme zkoušeli Shield na 50 Mbps, a pokud v síti běžel jen Shield a žena nesledovala žádný YouTube či další nesmysle na webových televizních portálech, byla rychlost dostačující i v maximální obrazové kvalitě. S dalším připojeným zařízením už šla kvalita dolů, obraz nebyl tak hezký. A proto také brzo přejdeme na vyšší rychlost.

Shield zvládne prakticky cokoliv, co po něm chcete – YouTube, Netflix a další internetové aplikace můžete v klidu stahovat z GooglePlay – mně osobně se líbí podpora Synology NAS. Důležitá je také podpora televizní aplikace Kuki, která přes IP TV doručuje nejen základní nabídku nejen českých televizních programů.

Když jsme u televize, pokud si Shield koupíte do konce měsíce června, dostanete k němu zdarma programový balíček Kuki Větší, kde je nastaveno 30 základních TV programů, a dalších 30 podle vlastní volby z celkem 104 programů. Balíček vydrží bezplatně fungovat až do konce roku, pak bude stát 400 Kč měsíčně. Případně lze přejít na menší tarif s menším počtem programů za poloviční cenu.

Co je pecka je možnost hrát nejnovější počítačové hry přímo z téhle malé krabičky, stačí se připojit ke službě GeForce Now a zahrát si prakticky cokoliv rovnou na vlastní televizi bez nutnosti klasické herní konzole nebo herního počítače. I když tedy, Shield také není žádný troškař – má výkonný čipset Tegra X1, který nabízí 256 grafických výpočetních jader, 64bitový procesor a hned 3 GB RAM. K hraní je vhodný herní ovladač, který je součástí prodejního balení.

Jinak k běžné obsluze poslouží spolehlivě minimalistický ovladač, celkem podobný tomu od Apple TV.

Řekneme si na rovinu, že na obyčejný přehrávač k televizoru je Nvidia Shield Android TV s cenou šesti tisíc korun trochu dražší. Ovšem, tohle není obyčejný přehrávač. Když se podíváte na to, co umí, tak je to cena velmi snesitelná – zvlášť když ušetříte za herní počítač, novou konzolu a chcete koukat na video ve 4K.