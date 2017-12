Vyzkoušeli jsme: Huawei 10 Mate Pro

Už samotné balení naznačuje, že nejde o jen tak obyčejný přístroj, ale mobil za bratru dvacet tisíc korun. Krásná krabice už člověka připraví na pocit, že by měl držet v ruce něco unikátního. Což člověk ve skutečnosti opravdu držet bude, jen to zatím – upřímně příliš ještě nevyniká.

Tím zázrakem je nový procesor Kirin 970 a 6 GB RAM. Operační paměť je opravdu monstrózní a prakticky se nedala během našeho krátkého seznámení zaplnit. Nic nadupanějšího ostatně v téhle chvíli mezi androidy nenajdete.

Kirin 970 je osmijádrový procesor vytvořený 10nm procesem. Oproti předchůdci s číslem 960 má zvětšený výkon až o pětinu. Unikátní funkcí integrovaného modemu je podpora LTE (včetně VoLTE) u funkce Dual SIM pro obě do sítě přihlášené SIM karty.

Součástí je i nová 12jádrová grafická karta a tou hlavní novinkou je pak koprocesor pro umělou inteligenci Neural Processing Unit (NPU). Ten by se měl starat o balanci zatíženosti, rozvrhovat jednotlivé úlohy, rendering uživatelského prostřední nebo třeba a to zejména o zpracováním pořízených fotografií.

Huawei například tvrdí, že Kirin 970 zvládne díky tomuto koprocesoru rozpoznat více než dva tisíce obrázků za minutu, což je zhruba čtyřikrát více než čipsety bez této speciální jednotky.

Musím trochu skepticky přiznat, že jsem si práce umělé inteligence v telefonu příliš nevšiml, i když fotografie pořizuje Mate 10 pro skvělé. Huawei slibuje, že se vyrojí plno aplikací, které budou umělou inteligenci využívat na maximum. Tak snad se brzo dočkáme. Svižnosti pomáhá i Android 8.0 Oreo s tradiční grafickou nadstavbu od Huawei Emui.

Ale pojďme pryč od střev. Mate 10 Pro má krásný šestipalcový Amoled panel s rozlišením 2 160 x 1 080 pixelů v poměru stran 18:9, což některým aplikacím občas dělá problém při zobrazením obsahu, ale není to žádná tragédie. Přestože displej nenabízí QHD rozlišení, je více než dostačující a navíc zmenšení rozlišení prospívá prodloužení výdrže baterie.

To je ostatně asi jedna z největších výhod smartphonu. A to opravdu dlouhá výdrž baterie. Propagační materiály tvrdí cosi o několika dnech bez nabíjení, což je pro heavy usera samozřejmě nesmyslná délka. Ale musím říct, že to je vůbec první telefon, se kterým se bez problému odhodlám vyrazit na celý den mimo nabíječku, aniž bych si vzal powerbanku.

K baterce navíc skvěle sekunduje rychlonabíječka v prodejním balení, která dokáže za půl hodiny doplnit baterku z nuly na 60 %. Smutný je fakt, že Mate 10 Pro nepodporuje bezdrátové nabíjení.

Naopak podporuje připojení externího displeje a klávesnice a vlastně vytvoření takového stolního počítače. Je však k němu třeba kabel USB-C na HDMI, což není úplně běžný kousek, který se každému válí doma.

Smartphone se samozřejmě hodí k fotografování, je tu pro něj připraven 12Mpx barevný snímač s optickou stabilizací obrazu a 20Mpx černobílý bez stabilizace. Oba objektivy mají skvělou světelnost 1,6, což zaručí krásné fotky i ve špatně osvětlených kulisách. Navíc díky kombinaci dvou čoček nabízí mobil zoom, který se má vyrovnat dvojnásobnému optickému zoomu. O různých doplňkových kreativních režimech focení ani nemá cenu mluvit, jsou tu k dispozici.

A nesmíme ani zapomenou na jeho voděodolnost.

Huawei Mate 10 Pro patři ke špičce aktuální mobilní nabídky a jestli hledáte mobil, který mezi těmi nejlepšími bude i příští Vánoce, tak jste ho našli.