13 praktických rozšíření pro Google Chrome – část 1/2

Email

Boomerang pro Gmail

Usnadňuje distribuci vašich emailů. Email tak můžete napsat v pátek, dokud máte čerstvé myšlenky, jeho odeslání však naplánujete až na pondělní ráno. Boomerang vám umožní rovněž „uspání“ zpráv pro pozdější přečtení anebo vás upozorní, jestliže vám druhá strana na vaši zprávu dosud neodpověděla.

Accompany pro Gmail

Dokáže „proklepnout“ odesílatele emailu, který vám právě přistál ve schránce. Na síti posbírá dostupné informace ať už o jednotlivci nebo o firmě, pro kterou pracuje. Přímo ve schránce tak uvidíte krom jména a adresy odesílatele jeho pracovní pozici, telefonní číslo (je-li dostupné), odkazy na jeho profily na sociálních sítích či budoucí nebo minulá jednání, která máte/měli jste s dotyčným dohodnutá. Ke každé osobě navíc můžete přidat pár osobních poznámek. Accompany tak je v zásadě jednoduchý CRM systém zabudovaný do Gmailu.

mysms

Nač se psát s esemeskami na malé dotykovce vašeho mobilu, když je můžete psát na počítačové klávesnici? Mysms umožňuje posílání SMS a MMS zpráv mezi Android telefonem a PC/Macem. Kromě rozšíření je však třeba mít nainstalovanou i příslušnou aplikaci v telefonu.

Soukromí a zabezpečení

Adguard AdBlocker

Google by měl sice do Chromu implementovat ad blocker nejpozději v říjnu, do té doby však lze využít Adguard AdBlocker. Blokuje reklamy dokonce i na YouTube a v jiných videích bez toho, aby omezoval výkon prohlížeče. Rozšíření nabízí řadu nastavení, včetně ochrany před phishingem a malwarem. A podle vývojářů funguje dokonce i na webech, které pracují s anti-ad-blockingovými skripty.

Stealth Mode

Blokuje cookies třetích stran a zabraňuje online trackerům ve shromažďování vašich osobních údajů. Spoléhá přitom na databázi více než pěti tisíc trackerů, kterou pravidelně aktualizuje. Uživateli zároveň nabízí o zablokovaných trackerech jednoduchý přehled.

Click & Clean

Jedná se o sadu nástrojů určených k ochraně vašeho online soukromí a k hladkému chodu vašeho prohlížeče. Umožňuje snadno smazat historii procházení, vyčistit cache či zbavit se cookies. Vše na základě vámi určeného časového plánu.