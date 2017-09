Apple ohlásil nové iPhony, výrazného vylepšení doznaly i hodinky Watch

Klíčovými v představení vedení Applu byly samozřejmě tři nové mobilní telefony iPhone 8, 8 Plus a X). Sekundovaly jim ale Apple Watch 3 s implementovanou podporou LTE či WatchOS s možností sofistikovaného monitoringu srdce.

Prvními produkty, které vedení Applu představilo, byly právě hodinky Apple Watch s watchOS 4. Právě nový operační systém, resp. jeho nová funkce Gym Connect -- umožní například synchronizaci přímo s kompatibilními tělocvičnými systémy, jako jsou běžecké trenažéry, takže stroj okamžitě získá všechny vaše fitness statistiky.

Díky lepším schopnostem monitorovat srdce vám bude watchOS 4 schopen říci, zda máte zvýšené tepové frekvence v časech, kdy jste zřejmě nebyli aktivní, a také se můžete podívat na srdeční zátěž před a po tréninku. watchOS 4 bude k dispozici ke stažení 19. září spolu s iOS 11.

Ostatně i hardware Apple Watch 3 se zlepšil díky zahrnutí podpory LTE, která umožňuje přijímat hovory, zprávy a upozornění i v případě, že máte iPhone mimo dosah. Zároveň ale zůstala výdrž baterie stejná - 18 hodin.

Další nové funkce v hodinkách zahrnují hlasové Siri, barometrický výškoměr pro přesnější měření nadmořské a také nový čip.

Cena hodinek začíná v USA na 399 dolarů (s konektivitou LTE), resp. 329 za model, který nemá LTE.

A pak už následovala hlavní událost – představení nových iPhonů. Apple oznámil hned tři nové iPhony - iPhone 8 a 8 Plus, které navazují na loňské iPhone 7 a 7 Plus, a futuristický iPhone X.

4,7 palcový iPhone 8 má řadu vylepšení - konkrétně třeba skleněná záda (jako iPhone 4, tentokrát prý ale hlavně kvůli podpoře bezdrátového napájení standardu Qi), displej TrueTone Retina či čip A11 Bionic. Jeho cena začíná na 699 USD za 64 GB paměti (s možností až 256 GB).

5,5 palcový iPhone 8 Plus má stejné vlastnosti jako iPhone 8, ale navíc má dvojitý fotoaparátem (iPhone 8 má pouze jeden).

IPhone 8 Plus má i funkci Portrétní osvětlení (Portrait Lighting). Vytvoříte fotografii, zapnete režim Portrét a fotoaparát vytvoří mapu hloubky pro vytažení objektu z pozadí a pak zjistí "body na obličeji" jako nos, čelo či lícní kosti a poté na nich upraví osvětlení. IPhone 8 Plus je o stovku dolarů dražší než iPhone 8.

A konečně iPhone X. Jde o telefon, který má podle výrobce představovat to nejlepší, co lze do takového přístroje dnes umístit. Má 5,8 palcovou a namísto klasického LCD displeje využívá technologii OLED.

Má rozlišení 2436x1125 s pixelovou hustotou 458 ppi. Apple to nazývá jako Super Retina. Jeho cena atakuje hranici tisíce dolarů (64 GB paměti), model s 256 GB dokonce 1150 dolarů, což z něj činí nejdražší iPhone všech dob.

Co za tyto peníze nabídne navíc? Třeba schopnost odemknout iPhone X pomocí skenování tváře. Tato technologie využívá systém TrueDepth fotoaparátu a senzoru podél horního okraje, aby se rychle detekoval váš obličej, a to i ve tmě - a dokonce i s brýlemi nebo po změně účesu.

Systém TrueDepth pro rozpoznávání obličeje má ale více triků, než jen ID obličeje. Nová funkce ve zprávách Animoji může napodobit vaši náladu a výraz.

Sleduje totiž 50 obličejových svalů, aby se emoji synchronizovalo s tím, co říkáte, a poté poslali svou "mluvící hlavu" kamarádovi.

Novinkou je i nový systém bezdrátového nabíjení: AirPower. To umožní najednou nabíjet hned tři zařízení -- iPhone, Apple Watch a AirPod najednou. A to už se vyplatí!