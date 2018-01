Dakar 2018 - Přínos IoT

Nejdříve je potřeba nahlédnout mírně pod pokličku financování takového závodění. Asi není nijak překvapivé, že účast na Dakaru se závodním kamionem není levná záležitost. Roční rozpočet i malého týmu s ambicemi umístit se v první desítce kategorie kamionů se počítá v desítkách milionů korun. A co s tím má společného IoT? Kupodivu hodně. Využití dat z IoT a jejich analýza může pozitivně ovlivnit obě strany účetní rovnice. Tu nákladovou (o té bude příští článek), i tu příjmovou, na kterou se zaměříme dnes.

Financování motorsportu závisí na nadšencích, a především na sponzorech. Sponzoři za vynaložené náklady chtějí jedinou věc. Mediální pozornost. Dakar je sám o sobě velmi mediálně atraktivní akce. Dle globální sledovanosti existuje jen jediný motorsport, který má větší sledovanost, a to je Formule 1.

Každý tým se ale musí velmi ohánět, aby si zasloužil svou část pozornosti médií. A tak hledá nové způsoby, jak zaujmout diváky. Záběry z drona, fotky ze zákulisí, rozhovory s mechaniky, živé vysílání na Facebooku, fotky na Instagram ještě během etapy přímo z jedoucího kamionu.

Fanda motorsportu je ale zvídavá osoba. Kolik vám to jede? Jak rychle jedete v dunách? Není v té kabině vedro? Podle onboard záběrů z kamery to s vámi dost třese, dá se to přežít?

A co takhle zpřístupnit maximální možné množství údajů ze závodu skalním fandům na webu? Možná i online během etapy, pokud to regule závodu dovolí? (mimochodem, nedovolí…)

Nebylo by třeba pro fandy zajímavé vidět záznam celé etapy včetně polohy na mapě, průběhu rychlosti, nadmořské výšky, teploty v kabině, otřesů v kabině a dalších zajímavých údajů? A nepřilákalo by to větší množství fandů a potažmo sponzorů?

Zajímalo by vás, jakou část etapy závodní tým strávil v extrémní výšce nad 4000 m. n. m? Nebo by vás třeba zajímala interaktivní mapa průběhu celé etapy s tím, že na každý zaznamenaný bod z GPS můžete kliknout a dozvědět se všechny hodnoty zaznamenaných údajů v daném bodě?

Samozřejmě, že toto nejsou údaje, které si nedokáže středně šikovný kutil vytáhnout i ze své Octavie 1.9TDI během výletu na Slapy. Jenže Dakar není výlet na Slapy a sběr údajů v takto extrémním závodě je natolik náročný, že ho většina týmů ještě ani nemá. Trochu to připomíná situaci, kdy sonda NASA Mars Rover má kameru s nižším rozlišením než běžný telefon, který máte zrovna v ruce nebo v kapse. Ale zkuste váš telefon vystavit podmínkám Marsu.

Dnes se za námi zastavil Martin Kolomý zvaný Kolomajz. Jako obvykle přinesl pytel vlastnoručně na Dakar vyráběných klobás a haldu veselých a hurónsky vyprávěných příhod. Například jak se dá dojet etapa bez spojky a bez sedačky a být pátý. Nebo o tom, jak dopadne telefon, který vypadne pilotovi během etapy z kapsy. Nemohu zde citovat doslova Kolomajzem popsaný stav, ale řekněme, že telefon dopadl asi tak, jako by ho vezli v míchačce plné dlažebních kostek.

Data získaná z ISS (IoT společnosti KPCS) a popsaná v tomto článku mají samozřejmě význam pro přiblížení náročnosti závodu divákům. Jejich záznam a analýza v korelaci s celou řadou dalších zaznamenávaných údajů mají však mnohem hlubší význam. Například pro ladění výkonu motoru v nadmořských výškách. A věřte, že získat pár desítek koňů navíc oproti soupeři pouhým přeladěním motoru pro vysokou nadmořskou výšku může konečným pořadím velmi zamávat.

Celý článek vyšel na www.kpcs.cz