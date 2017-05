Další virtuální asistent a zaměření na byznys. Facebook odhalil plány pro Messenger

Přes 60 milionů firem Facebook využívá a alespoň 20 milionů je aktivních i na messengeru, ale Facebook přesto pokračuje ve vývoji API, chatbotů a dalších způsobů komunikace mezi firmou a zákazníkem, řekl nedávno Chudovsky na konferenci Collision.

„Musí být jasné, že můžete zahájit spojení mezi lidmi a podniky, říká,“ řekl.

Překvapivým průkopníkem v používaní chatovacích služeb pro velké obchodní transakce je Asie. Západní svět v tomto zůstává pozadu a používání aplikací, které mají primárně spojeny s rodinou a přáteli pro byznys, si příliš nepřipouští.

„Co nám potvrdila Asie je, že aplikace pro instant messaging mají v sobě mnohé skryté funkce, a lidé je umí využívat pro více než konverzaci s přáteli,“ říká. „I naše vlastní aplikace se v Asii používají jinak.“

Když tým Facebooku zkoumal, jak se Messenger používá v Asii, našel například osobu, která si skrze něj koupila solární panely. Reklama na solární panely vyburcovala uživatele ke konverzaci s firmou, která následně vedla k prodeji a instalaci, popisuje Chudnovsky. „To nám tak trochu dává okno do budoucnosti.“

Změna smýšlení západní společnosti však nebude jednoduchá. Facebook věří, že je však připraven změnit Evropu a Spojené státy a že více uživatelů začne oceňovat příležitosti a efektivitu, které chatovací aplikace poskytují i mimo standardní komunikaci od uživatele k uživateli.

Reklama, která je hlavní částí podnikání Facebooku a zdrojem zisků, bude hrát v přilákání lidí a podniků na Messenger roli.

Když Facebook minulý rok představil vývojářskou API pro tvorbu specificky zaměřených chatbotů. To téměř okamžitě zvedlo vlnu kritiky a pochybností k tomu, jaký smysl vlastně boti mají, Facebook se však náhled veřejnosti nyní snaží proměnit.

„Snažíme se být opatrní s tím, jak o botech mluvíme,“ popisuje Chudnovsky. „Každý očekával téměř lidskou komunikaci, která je však pro vývojáře těžká na vývoj. Očekávaní byla příliš vysoká a vedla k mnoha zklamáním.“

Chatboti nikdy nebyly pro Facebook nikdy konečným cílem, ale spíše prostředkem k jeho dosažení. „Cílem vždy bylo propojit zákazníky a podniky, a v mnoha případech není ani chatbot potřeba,“ pokračuje Chudnovsky.

„Jsou jen nástrojem, ne cílem,“ říká. „Když o tom začnete přemýšlet takhle, nejde vlastně o zklamání. Jde o jiný příběh a je to o tom, co zrovna funguje.“

Nynější projekt Facebooku zahrnuje M: M je asistent fungující na principu člověkem poháněné umělé inteligence. Tu Facebook vyvíjí již dva roky. Minulý měsíc Facebook oznámil, že se M stane samostatnou platformou a vybraní vývojáři začnou na tomto frameworku pracovat.

M je čistě založený na textovém prostředí, čímž se od asistentů Amazonu, Googlu nebo Applu odlišuje a navenek působí méně pokročile. Chudnovsky uvedl tři důvody, proč Facebook do hlasem aktivovaného asistenta nepustil ve stylu konkurence. Zaprvé by podle něj komplexita hlasové komunikace vedla k nižší kvalitě výstupu; rozpoznání textu navíc dá M schopnost nereagovat, pokud neporozumí dotazu.

„Nechceme svět, v němž učíme lidi to, čemu sami nerozumíme a neděláme dobře. Chceme dělat to, co známe na vysoké úrovni a odtamtud pokračovat dál. Jinak si lidé uvědomí, že věcí neděláme dobře a nemuseli by nám dát v budoucnu další šanci,“ vysvětluje postoj firmy Chudnovsky.

Při dotazu, zda bude Messenger v budoucnu zahrnovat ovládání hlasem, bez dalších podrobností Chudnovsky potvrdil, že v budoucnu ano.