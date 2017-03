Email dokáže přilákat až 40krát více nových zákazníků než Facebook

(Partnerský příspěvek)

Turbulentní doba umožňuje rychlou komunikaci napříč sociálními sítěmi. Může se zdát, že emailová komunikace se posouvá do ústraní. Tohle domnění vyvrací průzkum společnosti The Radicati Group, Inc, z kterého plyne až 5% meziroční nárůst počtů denně odeslaných emailů. Stejný zdroj uvádí, že v současnosti existuje 4,92 miliard emailových schránek a toto číslo pravděpodobně vzroste do roku 2019 na 5,59 miliard. Potenciál emailové komunikace využívají zejména online marketéři a obchodníci.



Zdroj: emailisnotdead.com

Zdá se, že v osobní komunikaci převyšují sociální média a mobilní aplikace, ale jakmile zasedneme za pracovní stůl, své prvenství zastává email. Někdo by mohl argumentovat, že ve firmě využívají mobilní aplikace pro urychlení práce, avšak při komunikaci ven z firmy přichází na řadu opět email. Poradenská společnost McKinsey & Company potvrdila, že email pomáhá oslovit až 40krát více nových zákazníků než Facebook a Twitter.

Proč je to tak?

Podle výzkumů Adobe Digital Insights Research a Bussines Insider v pracovním týdnu kontrolujeme průměrně email až 7,4 hodiny denně, kdežto na Facebooku trávíme pouze 50 minut. Každý pátý spotřebitel otevře všechny komerční emaily jenom proto, aby se dozvěděl, zda na něj čeká speciální nabídka (Zdroj: emailisnotdead.com). Oblíbenost emailové komunikace potvrzují kladné ukazatele návratnosti investic (ROI). V některých případech dokonce ROI dosahuje až dvakrát vyšších hodnot než z reklamy sdílené přes jiné kanály (ADI).

Právníci budou těžko oslovovat své klienty přes WhatsAPP. Cloudové CRM systémy nestaví své základy na Messengeru, ale na emailu. Právě proto desktopová aplikace eM Client přišla s řadou řešení a jednoduchého propojení více technologií. Podporuje emailové platformy Gmail, Exchange, iCloud a Outlook. Úkoly a schůzky uživatelům připomíná kalendář. Napříč všemi daty funguje bleskurychlé hledání. Prozatím si český eM Client získal nejvíce uživatelů mezi Američany. Na zabezpečenou e-mailovou komunikaci se pak těší zejména němečtí klienti. Díky své funkčnosti i přívětivé ceně se dostává do obliby i v Čechách. Predikce užívání on-line komunikace je příznivá. Zdá se tedy, že email budeme používat i v budoucnu, jen o něco pohodlněji.