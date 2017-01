Facebook bojuje s falešnými zprávami, algoritmy však nezmění

Takzvaný Facebook Journalism Project je založený na třech základních iniciativách: Za prvé firma vytvoří nové funkce, které umožní vydavatelům snáze platformu využít pro sdílení vlastních příběhů a podnikání.

Za druhé vyvine nové nástroje, na které se budou moci novináři spolehnout při své práci spolu s tutoriály, které jim lépe pomohou Facebook využívat. Za třetí začně firma zaškrcovat šíření falešných zpráv a vzdělávat své uživatele o tom, jakým novinkám a příběhům mohou věřit.

Tyto kroky by, primárně u americké veřejnosti, mohly společnosti pomoci překonat vzrůstající kritiku. Klíčový prvek celého snažení je neustále zdůrazňovaná spolupráce s žurnalisty, nikoli změna od shora dolů.

Změny přicházejí v reakci na debaty o tom, jakou hraje Facebook roli ve zpravodajském ekosystému. Společnost dlouho tvrdila, že je sice platforma pro rozbor zpráv, ale vzdala se odpovědnosti za obsah. Změny však dávají znát, že postoj Facebooku se mění.

Nové iniciativy jsou dobré první kroky firmy v jejím boji s kritikou, obzvláště v souvislosti s nabídkami spolupráce kolem platformy, produktového vývoje, nástrojů a výcviku, říká Michael Friedenberg, generální ředitel IDG Communications, pod níž spadá mj. Computerworld i agentura IDG News Service. Žádná z firem se iniciativy Facebooku neúčastní.

„Myslím, že jde o skvělý začátek,“ popisuje. „Cokoli, co má co dělat s obchodním modelem a souvisí s oblastmi kolem monetizace, je dobré vidět, jako dodatek k tomu, co již vytvořili.“

Jako součást spolupráce s novináři začal Facebook získávat zpětnou vazbu od vydavatelů. Ve šňůře po USA i Evropě se setká s množstvím vydavatelů a novinářů, aby získala informace o tom, jak lépe pracovat s novináři a dostalo se jí zpětné vazby k vlastním produktům.

Produktový ředitel Facebooku, Fidji Simo, v příspěvku na blogu popsal zájem Facebooku na podpoře lokálního zpravodajství. Zatímco konkrétní iniciativa je prý teprve „v počátečním stádiu,“ firma projevila zájem o práci s novináři na podpoře obsahu relevantního pro místní, např. lokalitou omezené uživatelské komunity.

Facebook rovněž oznámil započatou kooperaci s několika zpravodajskými servery, jejímž výsledkem má být nová funkce, která vydavatelům umožní zkompilovat dohromady několik krátkých, rychlých článků (Instant Articles) v jednom Facebookovém příspěvku pro zjednodušení.

Firma také pracuje např. s německým deníkem Bild, který ji má pomoci integrovat krátkodobé předplatné do Instant Articles zdarma, což by mohlo firmám pomoci zvýšit zisky z příběhů sdílených na sociální síti.

Společnost také umožní lidem zdarma využít platformy na monitoring médií CrowdTangle, kterou v listopadu 2016 odkoupila. Služba zprvu vyžadovala placené předplatné a využívají ji primárně americké mediální domy typu Vox Media nebo NPR.

V rámci boje proti falešným zprávám pracuje firma na skupině veřejných reklam, které mají vzdělávat uživatele ohledně zpracovávání nepravdivých, záměrně šířených zpráv. Dlouhodobým cílem firmy je podpora organizací pracujících na mediální gramotnosti, což by případně mohlo zahrnovat i finanční granty, dodává Simo.

Firma navíc připomněla svou dříve oznámenou práci na zastavení šíření falešných zpráv, na čemž spolupracuje s organizacemi na ověřování faktů a zpráv.

Ačkoli tyto změny mohou u některých uživatelů omezit obavy z negativních žurnalistických souvislostí na Facebooku, jádro problému neřeší. Facebook je jedním z největších zdrojů zpráv na světě, se stovkami milionů aktivních uživatelů denně.

Firma řídí tok informací skrze svou platformu a má možnost ovlivnit, jak to přesně všechno funguje. Minulý rok například společnost oznámila redukci počtu zpráv, které se uživateli objeví v jeho News Feedu; místo toho však udělila vyšší prioritu příspěvkům jiných uživatelů.

Jedna změna algoritmu by mohla mít větší vliv než všechny zmíněné iniciativy dohromady. Z toho však Facebook neplynou žádné finance ani pozitivní mediální ohlas.