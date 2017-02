Gmail si už v starších verzích Chrome nepřečtete

Google oznámil, že Gmail brzy přestane podporovat starší verze prohlížeče Chrome. Jde tak o další hřebíček do rakví Windows XP a Windows Vista. Uživatelé Chromu vydání 53 a starších tak začnou být nejpozději v prosinci přesměrováváni na základní HTML verzi Gmailu.

Ti, kterých se to týká, by měli od příštího týdne po přihlášení do Gmailu začít vídat výzvu, ať si prohlížeč upgradují. Změny se tedy týkají i Chromu 49, poslední verze, která podporuje XP a Visty.

Protože ač Microsoft oficiálně ukončil podporu Windows XP před více než dva a půl lety, Gmail v nich nadále fungoval. Prodloužená podpora Vista Service Packu 2 pak bude ukončena 11. dubna.

Google v aktuální zprávě poukázal také na to, že uživatelé zastaralých verzí Chromu jsou ohroženější virtuálními ataky, přičemž tuto hrozbu zvyšuje ještě absence aktuálních bezpečnostních patchů pro XP.

Společnost proto vyzvala i firemní administrátory, aby Chrome aktualizovali pro všechny jejich uživatele. Pokud to z důvodu nekompatibilního operačního systému není možné, měli by prý tento stav napravit.

Dodejme, že podle posledních průzkumů z loňského prosince si Windows XP i navzdory ukončené podpoře dodnes udržují pětiprocentní tržní podíl