Google a MobileIron se spojují - nabídnou pokročilou správu mobilů i appstory

Konkrétní spolupráci už oznámili Google Cloud a MobileIron – vytvoří kompletní portál s nabídkou bezpečnostních podnikových aplikací i s dalšími službami.

Proč zrovna Google a MobileIron? Protože Google chce využít komerční platformu Orbitera, která umožňuje nákup a prodej softwaru a služeb skrze cloud – ale potřebuje bezpečnostního partnera a agnostické distribuce hardwaru a operačního systému.

MobileIron nejen pomůže Googlu s distribucí skrze EMM platformu, ale software sám dokáže poskytnout analytiku, která ukáže nejpopulárnější aplikace a služby – a u koho dosahují nejvyšších stupňů popularity.

„Když používáte cloudovou službu, přistupujete k ní skrze aplikace na mobilu, na Macu nebo na PC,“ vysvětluje mluvčí MobileIronu. „Ale i ty klasické operační systémy jsou stále podobnější mobilním OS.“

Nová služba by měla být dostupná od druhé poloviny letošního roku, postavena má být primárně na jazyku SAML (Security Assertion Markup Language), otevřeným standardem pro autentizaci a autorizaci datových přenosů mezi identifikátorem – v tomto případě MobileIronem a poskytovatelem služem, tedy Googlem.

První příklad použití nové služby se pravděpodobně objeví u poskytovatelů mobilních dat, např. u AT&T nebo Deutsche Telekomu. Pomocí softwaru budou moci vytvořit malý obchod s aplikacemi ne nepodobný Google Apps Storu, věří jeden ze zaměstnanců MobileIron.

Podnik by si následně mohl vybrat aplikaci nebo službu, používat ji a všechny náklady by společnost dostala do svého každoměsíčního vyúčtování za využívání mobilních služeb.

„Každý podnik používá desítky, někdy i stovky cloudových služeb a potřebují jednoduchý způsob, jak si tyto služby pořídit, distribuovat je zaměstnancům a pomoci zajistit bezpečnost podnikových dat, které tyto služby obsahují,“ vysvětluje Simon Biddiscombe, generální ředitel MobileIronu v prohlášení.

„Operátoři mají fantastickou obchodní příležitost přemostit bezpečné cloudové služby ke svým zákazníkům. Naše práce s Google Cloudem cílí právě na operátory. Pomůžeme jim s tím, aby mohli služby prodávat tak, jak chtějí a IT ředitelům nakupovat tak, jak potřebují.“

Plánované funkce cloudového portálu zahrnují: