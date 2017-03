Google rozpůlil Hangouts

Google rozdělil aplikaci Hangouts na dvě – videokonferenční Hangouts Meet a chatovací Hangouts Chat. Obě verze společně by měly fungovat jako firemní ekvivalent aplikací Allo a Duo určených pro běžné uživatele.

Meet, který má zjednodušit spojení při firemních videokonferencích, už je k dispozici, Chat, který je považován za konkurenci službám Slack nebo Microsoft Teams, je k mání prozatím v beta verzi skrz Early Adopter Program. Samotný Google má v současnosti na trhu minimálně devět komunikačních aplikací (ke jmenovaným přidejme například Messenger, Chat nebo Voice), přičemž na transformaci Hangouts pro firemní klientelu se soustředil od loňského léta.

„Klíčové je jejich vzájemné propojení skrz G Suite umožňující plynulý přechod od chatu k video konverzaci,“ komentuje Raul Castanon-Martinez ze společnosti 451 Research.

Hangouts Chat přepracovaný k praktickému využití v rámci týmů nyní nabízí například vytváření místností pro diskuze nad konkrétními projekty, větvení konverzací či funkci pro snadné vyhledávání v historii konverzace. Zároveň je skrz G Suite úzce propojen s aplikacemi jako Drive nebo Docs. Google navíc platformu zpřístupnil třetím stranám, kteří tak do Hangouts Chat mohou integrovat vlastní služby a funkčnost aplikace přizpůsobit vlastním specifickým potřebám.

Vedle toho smyslem Hangouts Meet je „dostat vás na firemní meeting co nejrychleji to jde“. „Klienti se na nás často obraceli s tím, že zahájení porady jim někdy trvalo až deset minut,“ říká Scott Johnston, vrchní produktový manažer Googlu. S novým Hangouts Meet jsou podle něj manažeři schopni svolat až třicetičlenný tým prakticky okamžitě, aplikace navíc podporuje nahrávání a lze ji provázat se systémem Chromebox for Meetings.

Podle Castanon-Martineze se Google úpravou Hangouts snaží držet krok s konkurencí a reaguje tak mimo jiné na nedávný úspěch Slacku, ačkoliv po svém, s využitím svých možností na poli strojového učení a umělé inteligence.

S rozdělením Hangouts Google rovněž ohlásil několik novinek v G Suite. Vydává tak například vývojářskou preview verzi Gmail Add-Ons, umožňující vývojářům integrovat do Gmailu jejich vlastní služby, nebo sérii vylepšení Google Drive určených primárně pro firmy.

G Suite v současnosti využívají tři miliony platících firemních zákazníků a tři z obsažených aplikací jsou podle společnosti nainstalovány ve více než miliardě chytrých telefonů. Prabhakar Raghavan, viceprezident pro aplikace Google Cloudu, sebevědomě tvrdí, že společnost v uplynulých letech „efektivně vybavila své aplikace původně určené pro běžné uživatele pro firemní použití“.

„Pokud jde o konsolidaci a přizpůsobování jejich služeb firmám, dělá Google rychlé kroky vpřed,“ hodnotí Castanon-Martinez. „Přestože start poněkud zaspal, náskok konkurence se mu daří zdárně dohánět.“