Hitem má být hloupý mobil, ale s LTE a duální kamerou

Nokia 3310, nový model kdysi populárního modelu, minulý měsíc ovládl konferenci Mobile World Congress. Šlo o překvapivou ukázku popularity „hloupých“ mobilů, které jsou v oblibě nejen u obyvatel rozvojových a hospodářsky slabších zemí díky velmi přívětivé ceně.

Qualcomm věří v potenciál podobných mobilů a věří, že i podobným handsetům se vyplatí dodat mnoho z funkcí, jimiž se dnes pyšní chytré mobily. Firma za tímto účelem vyrobila čip 205 Mobile. Do hloupých mobilů dodá LTE kontektivitu, lepší grafické prostředí a rychlejší reakční dobu.

Čipy typu 205 mají svůj smysl. Kupříkladu právě nová 3310 umožňuje připojení maximálně 2G pro volání a SMS. LTE bude v tomto ohledu znamenat spolehlivější spojení a vyšší kvalitu hovoru.

Uživatelé budou krom toho také schopni v jednoduché formě prohlížet internet, posílat e-maily a pracovat se sociálními sítěmi.

Qualcomm odhaduje, že až 20 % všech prodejů mobilů se týká právě hloupých mobilů, nejedná se tedy o zanedbatelný trh. Čip 205 podporuje sítě CDMA a GSM.

Hraní na hloupých mobilech a jejich malých displejích může být také pro někoho přitažlivé – i díky nízkému rozlišení, které způsobí nižší míru pixelizace grafiky a tedy zdánlivě vyšší kvalitu – a třeba na cestu vlakem domů to může stačit. Uživatelé budou moci dokonce streamovat 480p video díky GPU Adreno, která se v čipu 205 nachází.

Hloupé mobily by potenciálně mohly mít i duální kameru, opět díky čipu 205. Čipset podporuje třímegapixelovou zadní kameru a jednoduchou 0,3megapixelovou přední kamerku.

Hloupé mobily také získají možnosti zabezpečených plateb. Mobilní platby jsou stále populárnější, jde tedy o klíčově důležitou funkci.

Dostupný pro levné mobily bude i Bluetooth 4.1. Dvoujádrový 205 čip pracuje při taktovací rychlosti 1,1 GHz, což bude pro úsporný hloupý mobil neskutečně účinné.

Čip by mohl zároveň fungovat i v extrémně levných smartphonech; není to však pravděpodobné, 205 zkrátka nemá parametry na to, aby spolehlivě zvládal mnohem náročnější grafiku a aplikace i těch nejlevnějších chytrých mobilů. Čip je navíc mířen primárně na mobily s Linuxem a ne s Androidem nebo Windows.

První hloupé mobily s čipem 205 se objeví ve druhém čtvrtletí letošního roku.