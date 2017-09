Intel chce přiblížit virtuální realitu masám

Virtuální realita zůstává mezi výrobci procesorů žhavým tématem a také výzvou žádající si nové, dostatečně výkonné, architektury procesorových čipů. I zde však existují omezení: Core čipy s rychlostí jen o něco přesahující 4 GHz nedisponují výkonem, který by byl schopen VR utáhnout. A i kdyby disponoval, klesající ceny PC napovídají, že zákazníci by za něj nezbytně nebyli ochotni zaplatit.

Společnost se proto raději v současnosti zaměřuje na optimalizaci existujících výkonů, respektive akceleraci 360° videa, které by bylo koukatelné ve virtuální realitě. Do budoucna by se pak odpověď měla skrývat v dedikované logické jednotce. Motivace Intelu je přitom širší – krom přiblížení virtuální reality masám jde totiž o způsob, jak se oddělit od konkurence.

„Využíváme už naše media enginy pro 360° video nebo pro klíčování na zeleném pozadí a snažíme se pro VR najít řešení například i v rámci našich GPU,“ říká Kim Pallister z oddělení pro VR Intelu. Připomeňme, že Intel před časem začal přidávat GPU logiku do svých CPU, stejně jako do nich integroval některé procesy pro zpracování videa, a postupně tak navyšuje jejich výkon.

Čipy Kaby Lake tak například zahrnují dedikovaný video engine akcelerující VP9 a HEVC kodeky za účelem optimalizace Core čipů pro přehrávání videí ze služeb jako jsou Netflix či YouTube. Aktuální výzvu tak představuje VR.

„Můžeme optimalizovat například selektivní rendering?“ zamýšlí se Pallister nad možností využití nové technologie, která omezuje renderování pixelů, jež uživatel nevidí, a tím šetřící výkon. „Tohle je jedno z témat, které je třeba vyřešit, abychom mohli přinést kvalitní VR na méně výkonné počítače.“