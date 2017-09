Internet v rukou domén

Zajisté jste se již mnohokrát setkali s pojmem doména. Víte, že je součástí internetu, ale určitě byste jí rádi poznali blíže, a hlavně se seznámili s tím, jaký je její účel a kde všude jí denně využíváte vy sami.

Pojďme si tedy nejdřív pojem doména definovat.

Doména nebo také přesněji řečeno doménové jméno je originální adresa internetu. Stručně řečeno, adresa vašich webových stránek, která se jednoduše zadává do vybraného prohlížeče, např. www.nejakynazev.cz.

Kromě názvu internetových stránek jí denně využíváte také při používání emailové adresy jako tu část, která se nachází za symbolem @ nejakynazev.cz.

Kromě toho, že díky doméně dostanete, kam potřebujete, nahrazuje jinak složité zadávání, které by bez domén bylo v podobě číselných kódů. Tyto kódy jsou již dané a přirazené automaticky ke každému počítačovému zařízení a známe je pod pojmem IP adresa. V praxi by to znamenalo, že namísto domény s názvem byste do prohlížeče zadávali kód IP adresy, např. 193.12.12.123.

Výhoda domén spočívá v tom, že jejich adresy jsou praktické, snadno zapamatovatelné a zcela originální. Nemůže tedy dojít k jejich duplicitě a ve světě internetu může existovat s konkrétním názvem pouze jedna doména. Vlastní název domény vás také posune výš ve světě prohlížečů a budete snadněji k nalezení.

A jak jsou na tom české domény?

Správcem a provozovatelem domény CZ, kterou také vytvořil, je český správce domén nic.cz neboli cz.nic. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob a jeho zakladateli jsou přední poskytovatelé internetových služeb. Provozování registru doménových názvů. CZ je hlavní činností tohoto sdružení.

Další činností je také rozšiřování technologie DNSSEC, které zvyšuje bezpečnost a tím i jistotu, že získané informace z určité domény jsou poskytnuté správným zdrojem, jsou úplné a přenos nebyl nijak narušený.

Právě díky této technologii patří domény. CZ mezi nejbezpečnější.

V případě nezajištění domény tímto systémem poskytnete případnému útočníkovi spoustu možností, díky kterým zneužije vaše údaje a naruší komunikaci. V praxi to znamená, že útočník získá cizí emaily, hesla, přístupové kódy a další údaje, obejde antispamovou ochranu, přesměruje internetové stránky, internetové hovory, emaily a mnohé další hrozby.

Dá se tedy jednoznačně říct, že české domény patří mezi jedničky na internetovém trhu, co se možností i zabezpečení týká.