Jaké jsou letošní trendy pro webové stránky?

1. Hravost – pryč jsou doby, kdy weby byly nudné, nepřehledné, složité a příliš strukturované. Dnes je důležité mít web hravý. Nejenže lépe vypadá, ale působí přirozeně, a navíc umí vybídnout návštěvníky k akci. Toho lze dosáhnout různými interaktivními prvky (např. rolovací nabídky, zvětšení náhledu apod.), stále roste obliba animací či videí v pozadí webu.

2. Příběhy – jak v případě e-shopů, tak webových prezentací je v tuzemsku vidět zajímavý trend vyprávění příběhů. Začínající firmy často doplňují svůj web o „příběh“, který je k podnikání přivedl. Zajímavou formou tak lidem přibližují nejen to, co dělají, ale i proč. Samozřejmostí se pak stává prezentace podpořená kvalitními fotografiemi.

3. Krátce a jasně – lidé čím dál tím méně chtějí číst. Obsah konzumují ve formě stručných příspěvků, sledují krátká videa a dávají krátké komentáře. Tento trend se promítl i do obsahu webových stránek. Krátká stručná sdělení převažují nad dlouhými odstavci textu, které z webů mizí.

4. Optimalizace jinak – lidé se vrací k zapamatovatelným názvům webů, protože pro optimalizaci vyhledávače už není samotný název domény tak důležitý (SEO se posunulo dál). Návštěvníci vítají název, který je zaujme, a výstižné kratší jméno má navíc větší šanci stát se značkou.



5. Snadnost – vzrostl tlak na jednoduchost a rychlost v samotné tvorbě webu. Lidé jsou oprávněně stále náročnější, chtějí mít svůj web online rychleji a nepřejí se zabývat technickým pozadím. Proto stále častěji sahají po šablonách, které mohou měnit podle potřeby.

PC vs. mobil

V loňském roce také zesílil trend přístupu na web z přenosných zařízení, jakou jsou smartphony a tablety. Naopak dlouhodobě mírně klesají přístupy z klasických počítačů. Může za to vyšší penetrace nových typů zařízení a také to, že lidé jsou čím dál tím více on-line kdykoliv a kdekoliv.

V řeči konkrétních čísel to znamená, že například na webové stránky Webnode v současnosti přistupuje 54 % populace z počítačů, 41 % ze smartphonů a 5 % z tabletů. V případě surfování na mobilech genderově mírně převažují muži nad ženami a nejsilnější skupinu tvoří lidé do 40 let, tvrdí Webnode.