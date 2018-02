Jaký bude internet věcí v roce 2018? (2)

4. Zavedení blockchainu

Igor Illunin ze společnosti DataArt je přesvědčen, že blockchain má potenciál transformovat schopnost organizace využívat svá zařízení IoT. „Blockchain podpoří schopnosti IoT, tak aby se mohly firmy zaměřit na spotřebitele výrazně efektivněji.Všechny systémy propojených zařízení IoT mohou blockchain využívat k efektivnímu a spolehlivému uspořádání, ukládání a sdílení datových toků.“

Očekává se, že tato technologie bude mít nedílnou roli v mnoha oborech, kde se řídí pohyb objektů reálného světa mezi různými zeměpisnými oblastmi, což z blockchainu dělá jeden z nejdůležitějších trendů roku 2018.

5. Digitální transformace

Technologie IoT hrála velkou roli při řízení transformačních snah firem, jak společnosti získávaly nové porozumění svého vybavení a dokázaly vytvářet nové podnikové modely na základě dat a analýz.

„Inteligentní digitální síť je základem pro budoucí digitální podniky a ekosystémy.Vedoucí představitelé IT musejí tyto technologické trendy zahrnout do svých inovačních strategií, nebo riskovat, že je porazí konkurence, která to udělá,“ vysvětluje David Cearley z Gartneru.

6. Zabezpečení

Podle IoT barometru 2017/18 společnosti Vodafone celkem 72 % osvojitelů internetu věcí očekává výrazné snížení obav z bezpečnosti a ochrany soukromí, což otevře cestu mnohem většímu využití IoT.

Během minulého roku se v hlavních zprávách objevovalo zabezpečení ze všech negativních důvodů. Při nárůstu nasazování připojených technologií se budou problémy se zabezpečením při rozšiřování IoT pravděpodobně jen zvětšovat.

Vzestup tzv. botnetových útoků by měl dostatečně silně nutit dodavatele, kteří předtím prodali výrobky bez základní úrovně zabezpečení, aby to začali přednostně řešit.

7. Autonomní vozidla

Vzestup sdílení jízd prostřednictvím společností jako Uber a Lyft zaznamenal rostoucí zájem o autonomní vozidla, což vytváří obrovskou příležitost k nasazení internetu věcí.

Přeprava jako služba (TaaS, Transportation-as-a-Service) se popisuje jako posun od osobně vlastněných metod dopravy k mobilním řešením, která se využívají jako služba.

„Do konce roku 2018 se většina významných automobilových společností zaváže, že se určitá procentuální část jejich vozového parku bude využívat jako součást služby sdílení jízd,“ tvrdí Theresa Bui Revon, ředitelka strategií IoT ve firmě Cisco.

Někteří podle ní investují do současných služeb sdílení jízd, zatímco jiní představí své vlastní značkové nabídky.

Další kroky

Celkově se dá očekávat, že bude pokračovat nárůst nasazování internetu věcí s velkým přínosem pro ty společnosti, které si dříve potenciálu IoT nevšimly.

Protože dodavatelé kladou na zabezpečení důraz a budou vyvíjet další zařízení, přitáhne to pozornost společností k integraci IoT do jejich vybavení, a to začne vytvářet nečekanou hodnotu.