Je dohled Facebooku nad obsahem dostatečný?

Přišel s nimi list The Guardian, podle kterého jde o manuál používaný k ohodnocení toho, zda příspěvky nejsou příliš násilné, sexuální, rasistické, nenávistné či zda nevyjadřují podporu terorismu.

Z dokumentů je také zřejmé, že moderátoři facebookového obsahu jsou „zahlceni“ a mají jen vteřiny na rozhodování, zda příspěvky mohou zůstat, nebo zda je zcenzurují.

The Guardian se údajně dostal k více než stovce interních předpisů určený k zaškolení moderátorů v tom, co může, nebo nemůže být na sociální síti zveřejněno. Dokumenty zahrnují celou škálu citlivých témat, přes násilné výhružky, přes porno až třeba po kanibalismus.

Facebook k věrohodnosti dokumentů uvedl, že „jsou podobné“ těm, které užívá, přičemž jisté neurčitosti tohoto sdělení odpovídá i reakce jeho moderátorů, které The Guardian vyzpovídal. Podle nich jsou cenzorské předpisy Facebooku „nekonzistentní“ a „podivné“, přičemž mezi ty nejvíc „matoucí“ prý patří regule týkající se sexuálního obsahu.

Podle organizace The Open Rights Group, která se zaměřuje na problematiku práva na internetu, dokumenty ukazují, jak ohromnou moc Facebook nad svými dvěma miliardami uživatelů vlastně má. „Rozhodování o tom co je a co není přijatelné má obrovské dopady na svobodu projevu,“ uvádí ve své zprávě ORG.

„Dané dokumenty přitom ukazují, že toto rozhodování je komplexní a značně nesnadné. Pravděpodobně nikdy nebude dokonalé, přinejmenším by však měl být Facebook v této otázce transparentnější.“

Monica Bickert, zodpovědná za vnější komunikaci Facebooku, reagovala následovně: „Tvrdě pracujeme na tom, abychom učinili Facebook co nejbezpečnější a zároveň zachovali svobodu projevu, což si žádá zevrubné uvážení spousty často složitých otázek. Rozhodně nejde o něco, co bychom brali na lehkou váhu.“

Krom lidských moderátorů dohlížejících na možný sporný obsah Facebook využívá ke kontrolní činnosti také autoamtické algoritmy, které jsou schopny zpracovávat jak obrázky, tak text. Zároveň apeluje na samotné uživatele, aby nahlašovali stránky, profily či obsah, který jim přijde nepatřičný.

Není to tak dlouho, co některé subjekty kritizovaly sociální média za to, že jejich dohled nad závadným či nelegálním obsahem je nedostačující. Facebook prý hodlá najmout víc jak tři tisíce dalších lidí, kteří budou na obsah dohlížet.