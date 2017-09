Kulatý stůl: Zatím nevyužitý potenciál mobilních řešení

Účastníci kulatého stolu:

Stanislav Hájek, Dell EMC

Ondřej Kubeček, System4U

Radan Dolejš, Computerworld

Radan Dolejš, Computerworld: Souhlasíte s tím, že mobilita je dnes novým druhem podnikové informatiky?

Stanislav Hájek, Dell EMC: Řekl bych, že to je pro většinu firem dnes naprostý standard. Začínají rozlišovat, kdo co ze zaměstnanců potřebuje. Ne že by se hromadně přecházelo ze stolních počítačů na notebooky, ale více se diferencuje. Trochu zaostává státní správa. V korporátní sféře je mobilita jednoznačná záležitost.

Ondřej Kubeček, System4U: Bezesporu ano, reagují i na to výrobci hardwaru, kteří třeba mají v nabídce telefony, které dokážou po připojení klávesnice a monitoru do speciální dokovací stanice fungovat jako počítač.

RD: Pro Dell představuje mobilita hlavně notebooky. Je to tak?

SH: Nejen, ale především. V ultramobilní části se soustředíme především na tablety nebo zařízení 2 v 1, což je řešení, které je předně na pomezí notebooku a tabletu. Teď hledá tu správnou hranici mezí výkonem a velikostí. Očekává se také napjatě, jakým směrem se budou vyvíjet mobilní telefony. Výkonem už bezpochyby dostačují na konzumaci prakticky libovolného obsahu, ale vytváření obsahu není ještě zcela uživatelsky přátelské.

RD: Vyhraje notebook, tablet, nebo 2 v 1?

SH: Po tabletech poptávka docela stagnuje, a navíc pro vytváření obsahu u tabletu chybějí klávesnice a větší rozměr displeje. Zatím všechno nasvědčuje k tomu, že trh směřuje k zařízením 2 v 1. Překvapivě hodně se probouzí průmysl, kde vzniká velká poptávka po mobilních řešeních přizpůsobených vyšší odolnosti pro práci mimo kancelář v náročných podmínkách. Hodně nám roste prodej odolných nebo průmyslových zařízení, která zároveň mají velký výkon a dovedou přenést pracovní výkon z kanceláře ven do terénu.

Pavel Louda, Computerworld: Vidíte už ve firmách masivní náhradu počítačů za mobilní řešení?

SH: Ne, ani v Evropě ještě ne. Mobilní řešení jsou většinou stále jen doplňkem ke stolním pracovním stanicím. On i výkon malých zařízení ještě není úplně takový, abychom kvůli tomu vyhodili počítač. Na mobilu v klidu vyřídíte e-maily, možná tak ještě zvládnete jednoduchou editaci textu, ale cokoliv víc už je problém. Dnes nejsme zvyklí čekat, což je u mobilů problém.

OK: V rámci jednoduchosti práce nejsou mobilní zařízení ještě na takové úrovni jako notebooky. Zpravidla se setkáváme s tím standardem, kdy nový zaměstnanec dostane notebook, smartphone, případně tablet. K tomu ostatně směřují všechny správcovské nástroje – původně MDM (Mobile Device Management), dnes už spíš EMM – Enterprise Mobility Management, a nově se objevuje trend UEM (Unified Endpoint Management). Což je vlastně ideálně jeden nástroj v organizaci, s jehož pomocí bude moci administrátor spravovat všechno, co se mu šustne ve firmě, včetně internetu věcí nebo nositelné elektroniky. Za nás je to ideální řešení, ale praxe ve firmách ještě zdaleka taková není.

SH: Na to si ještě chvíli počkáme, i když ten trend a představa jsou velmi lákavé. Mobily změní i způsob naší práce. Problém je třeba u mobilů zadávání delších textů. Dnes hodně lidí přemýšlí při psaní, ale budoucnost je v diktování, a to představuje kompletní změnu myšlení, stylu práce a změnu práce s těmi zařízeními.

OK: Mnozí výrobci už jdou daleko za hranice běžného MDM, vytvářejí příležitosti k tomu, aby se uživatel přihlásil jen jednou pod jedním heslem nebo nějakou jinou verzí autentifikace, a následně se dostal do firmy. A je mu jedno, jestli to je zrovna přes aplikaci v tom zařízení, nebo třeba požaduje streaming dat přímo do mobilu.

RD: Nebojíte se, že kvůli nastupujícím ekosystémům jedné firmy – která dělá vše od výroby telefonu, jeho operačního systému až po mobile management, přijdete o práci?

OK: Nebojíme. Takový postup je prospěšný pro bezpečnost, pro nás je pak jednoduché, že jsou nastavené standardy, které snadno uchopíme a implementujeme do firemního systému. U Androidu je to složitější, protože existuje velmi mnoho různých standardů a variant operačních systémů, takže se tam často není čeho chytit a implementační fáze je náročná.

SH: Zákazníci by rádi takovou kompletní dodávku od A až Z chtěli, ale konstelace taková není. Dnes se musí všechno soutěžit, záleží hodně na ceně a také na stavu uvnitř té samotné firmy. I od jejich výchozí pozice se totiž nasazení systému pro správu mobilních zařízení odvíjí, všude to není stejné. Navíc zaměstnanci často chtějí něco jiného, než je ten jeden vybraný systém, a dovedou nasazení jediného systému bojkotovat. Pro IT správce je to sen, ale neuskutečnitelný.

PL: Existuje vůbec taková jedna unikátní platforma pro správu všeho?

OK: Víceméně neexistuje. Historicky to bylo asi BlackBerry. Tam byl ideální stav, kdy si BlackBerry vyrábělo všechno samo od mobilů, operačních telefonů až po servery. Ale víme, jak firma dopadla. Udržet jeden systém v rámci společnosti dnes kvůli interním požadavkům není prostě možné.

RD: Takže koncept „přineste si do práce libovolné zařízení“ narušuje veškerou snahu o bezpečnost? Není lepší tedy vsadit na model „Milí zaměstnanci, tady je pět modelů zařízení, ze kterých si můžeš vybrat pro práci s firemními daty“?

OK: Ono to tak ve finále dopadá. BYOD je sice trend, vypadá pěkně. Firma ušetří, že nemusí kupovat nové mobily. Jenže do toho pak vstupují další věci jako třeba právní pohled na to, jak odlišit pracovní a soukromé věci v tom telefonu nebo tabletu. Málokdo také ví, že i za soukromý telefon používaný pro pracovní účely by měl zaměstnavatel platit, podobně jako platí za služební cesty soukromým vozem. Pro většinu firem vyjde zatím levněji, když nakoupí několik vybraných modelů, které dají zaměstnancům i pro soukromé využívání.

RD: To se ovšem týká mobilních telefonů. Jak je to s notebooky?

SH: To jsou dražší zařízení, kterých se BYOD netýká. Tam je to obráceně, dostanete služební počítač, který můžete v určitých případech používat jako soukromé zařízení při dodržení všech bezpečnostních standardů a s omezeními, jež to s sebou přináší. Na firemním počítači zpravidla nejste administrátor, tak si na něm nemůžete dělat, co chcete.

RD: Probrali jsme, že je spousta možností, jak chránit mobilní zařízení. Ale to zároveň snižuje komfort jeho užívání, kde leží nebo kdo určuje hranici mezi bezpečností a komfortem?

OK: Nedávno jsme třeba řešili požadavek zákazníka, který chtěl implementovat do mobilu heslo k SIM kartě, heslo do zařízení, heslo do nějakého kontejneru a následně heslo k nějaké firemní aplikaci. Každé heslo samozřejmě jiné, každé pravidelně měněné atd. To je absurdní požadavek. Přitom se to všechno dá udělat funkčně a bezpečně za pomoci jediného hesla, které zadáte při otevření přístroje.

PL: Častým problémem je i zmíněná ochrana soukromí. Co všechno dnes mohou administrátoři vidět na mobilech zaměstnanců?

OK: Pokud je telefon rozdělen na pracovní a soukromý perimetr, tak v pracovním všechno, v soukromém třeba jen přehled nainstalovaných aplikací, ale už ne jejich obsah. Stejně tak není možné mobil sledovat vzdáleně, aniž to uživatel telefonu neodsouhlasí. Dokonce na geolokaci teď závisí hodně služeb, často implementujeme do firem různé bezpečnostní politiky, které povolují, nebo naopak zakazují uživatelům jisté služby v telefonu na určitém místě. Třeba například lze při práci v továrně zakázat používání fotoaparátu, aby nikdo nemohl fotit tajné prototypy výrobku.

RD: To všechno jsou spíš ale věci, které se dotýkají koncového uživatele. Jaká je mobilita v kontextu firemního IT?

SH: To je jedna z věcí, kterou uživatel nevidí, a dokonce by ani neměl vidět. Ale bez toho IT pořádně fungovat nemůže. Dell ve spolupráci třeba s VMwarem nabízí maximálně propojené technologie, aby softwarové platformy byly jednoduše nasaditelné, aby byly snadno použitelné jak pro správce platformy, tak i koncového uživatele. K tomu samozřejmě dodáváme hardware, který musí být připravený v datovém centru zvládnout tu zátěž, jež správou mobilních zařízení vzniká.

RD: Jestli tomu rozumím dobře, tak se snažíte vlastně o nějakou dodávku krabicového řešení, které zvládne mobilní management. A vidíte po takových řešení poptávku?

SH: Vidíme. Poptávka i vývoj takových technologií jdou velmi dopředu, a to byl jeden z důvodů, proč zakladatel Dellu – Michael Dell – koupil a vytvořil rodinu sedmi firem Dell Technologies, které dohromady právě dovedou vyřešit celý ten životní správcovský cyklus mobilních technologií. Mobilita je trendem a pro nás jedním z hlavních směrů, kam cílíme.

OK: My jsme v tom řetězci posledním článkem, kdy očekáváme, že v tom prostředí už nějaký back-end je připraven a jde pouze o jakousi mobilizaci těch systémů. Většina firem podle našich zkušeností používá deset až patnáct procent potenciálu mobilních řešení, zpravidla jsou to jen mobilní e-mail, smazání telefonu na dálku v případě ztráty. Ale je tady spousta dalších věcí, jak se dají mobilní technologie použít k marketingu, přímému prodeji. Cesta je daleká a určitě je co dělat.