Microsoft zbrojí proti Slacku, pomůže mu Adobe

V rámci partnerství se Adobe Sign stal preferovanou platformou pro elektronické podpisy v produktovém portfoliu Microsoftu, prohlásily obě společnosti v prohlášení. Pro Adobe to znamená přístup ke 100 milionům uživatelů balíčku Microsoft Office 365 a také k Dynamics CRM platformě.

Další integrace produktu Adobe Sign do softwaru Microsoftu zahrnuje Microsoft Flow, OneDrive a zmíněný Teams.

Integrace Sign do Teams by měla výrazně zjednodušit proces elektronického podpisu pro skupiny zaměstnanců, věří společnost. Aplikace bude dostupná přímo v Teams a umožní uživatelům zasílat dokumenty k podpisu.

Platforma Microsoftu bude na oplátku zařazena do Adobe Creative Cloud balíčku a do Adobe Stock. Spolupráce by dle analytika firmy 451 Research Raúla Castaňón-Martíneze měla Microsoftu pomoci s osvojením Teams mezi zákazníky. Firma totiž čelí konkurenci od rivalů typu Slack nebo Atlassian, který nedávno vydal svou platformu Stride.

„Adobe Sign je ve svém druhu služeb na špici; partnerství zlepší poměr ceny a výkonu Teams,“ věří Castaňón-Martínez. Jde dle jeho tvrzení o chytrý tah Microsoftu. „Microsoft však stále pouze dohání Slack, co se týče integrací softwaru třetích stran.“

Craig LeClair, viceprezident a hlavní analytik ve Forrester Research rovněž souhlasí, že jde o dobrou spolupráci.

„Microsoft dobře pronikne do oblasti firemní kolaborace a lze snadno vidět, že by OneDrive a Teams šlo použít pro správu a kontrolu dokumentů a jejich elektronické podepsání,“ popisuje LeClair. „Tato kombinace bude ještě silnější s tím, jak Office365 oddělí své hlavní zaměření od zaměstnanců a začne se soustředit více na zákazníky.“

Nejde o první formu spolupráce Adobe a Microsoftu. Obě firmy oznámily kooperaci už v září 2016, kdy došlo k tomu, že služby Adobe Creative Cloud, Document Cloud a Marketing services začaly běžet na Azure veřejném cloudu Microsoftu.

Integrace Adobe Sign s produkty Microsoftu se uskuteční během několika příštích týdnů.