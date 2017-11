Můžeme ještě věřit chytrým telefonům?

Víte o tom, že váš chytrý telefon může obsahovat skryté „funkce“, které vás činí zranitelnými? Nejde přitom o nedostatky z nedopatření, ale o vědomé designové prvky, díky nimž telefon funguje tak nějak za vašimi zády.

V telefonech od Googlu, Applu či OnePlus byl v posledních týdnech objeven předinstalovaný software rozbíhající potenciálně škodlivé procesy i navzdory tomu, že uživatelé se snažili přesně takovým zabránit. Je sice férově třeba říct, že motivy výrobců jsou správné, tyto procesy mají zrychlit výkon či usnadnit použití, neinformování zákazníků je však diskutabilní. Pojďme se podívat na pár příkladů těchto prohřešků proti důvěře…

Podle zjištění serveru Quartz zařízení s Androidem uplynulých jedenáct měsíců zasílala Googlu informace o poloze i přesto, že uživatelé měli tuto funkci vypnutou, a to i ve chvílích, kdy byl telefon bez SIM karty a neběžely na něm žádné aplikace. Dle Googlu to bylo kvůli analýze a snaze lepšího využití tzv. ID buněk v síti GSM pro rychlejší doručování SMS. Firma nasbíraná data údajně nijak nevyužila, ani je nemá uložená, a jejich sběr plánuje v prosinci ukončit.

Prohřešek Applu se týká pro změnu zapínání a vypínání Wi-Fi a Bluetooth, které lze od iOS 7 ovládat snadněji prostřednictvím tzv. Ovládacího centra. Funkcionalita má však jeden „háček“. Vypnutí Wi-Fi či Bluetooth z Ovládacího centra sice telefon odpojí od daných sítí a zařízení, ve skutečnosti však nevypne samotné Wi-Fi, respektive Bluetooth. iOS 11 se tak automaticky znovu napojí na nové hotspoty či zařízení, jestliže se objeví v dosahu anebo je-li telefon restartován. Chce-li uživatel opravdu vypnout Wi-Fi/Bluetooth, musí tak učinit skrz Nastavení. Apple o této rozdílné funkcionalitě informuje na své webové stránce podpory. Ale – kdo z vás tam kdy byl?

Vůbec nejvážněji se však jeví problém telefonů OnePlus, které jsou prodávány s aplikací, která může posloužit k jejich rootování. Jmenuje se EngineerMode a jde o diagnostický nástroj obvykle instalovaný na prototypy nebo zkrátka zařízení, která nejdou do prodeje pro veřejnost. Přístup k funkci umožňující rootování je sice chráněn heslem, to se však rychle objevilo veřejně na internetu a příliš polehčující okolnost není ani to, že ke zneužití aplikace je třeba mít k telefonu fyzicky přístup.

Podle OnePlus nejde o vážný bezpečnostní problém, jelikož je nepravděpodobné, aby se sešly všechny faktory umožňující zneužití, v příští softwarové aktualizaci však aplikaci odstraní. Naprostá většina uživatelů však o přítomnosti aplikace nemá tušení a firma zatím ani neuvedla, jak ji případně odinstalovat.

Vědomá přítomnost obsahu představujícího potenciální bezpečnostní riziko a neinformování uživatelů příliš neprospívá vzájemné důvěře mezi výrobcem a kupujícím. Ve všech zmíněných příkladech prakticky výrobce odebral uživateli možnost kontroly tím, že před ním skryl určitou skutečnost.

Jako by říkal „Sami sobě důvěřujeme, uživatelé tedy nepotřebují informace, aby mohli dělat vlastní rozhodnutí.“ A Google a OnePlus reagovali až poté, co byli na problém upozorněni všímavými uživateli. Až jednoho napadne, co všechno chytré telefony dělají bez našeho vědomí…