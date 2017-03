Hledáte práci? Na tohle sázíme v IBA CZ

Kde tedy brát a nekrást? Nabídněte jim víc než konkurence. A nemusí jít nutně jen o vyšší mzdu.

Tady je hned několik zajímavých výhod, proč se rozhodnout pro IBA CZ jako nového zaměstnavatele.

1. Stabilita a zázemí

Mladí lidé možná často neocení stabilitu firmy a její finanční zázemí. Seniorní odborníci by už ale mohli. Samozřejmě „cool“ je teď pracovat ve start-upech, ale kolik z nich je nakonec úspěšných?

Člověk, který už si prošel jakýmsi pracovním vývojem, dá pravděpodobně přednost společnosti, kde se dá předpokládat, že na výplatu bude vždy, a on se tak může plně soustředit na svou práci místo existenčních otázek.

Pro absolventy může být naopak atraktivní sáhnout si v podobě stáže v takové firmě na zajímavé komerční projekty a při tom mít za sebou profesionály, kteří mu dokážou poradit za všech okolností.

2. Projekty, zákazníci, technologie

Nejčastější otázky, které u pohovorů dostáváme, se týkají zákazníků, projektů a technologií, se kterými se u nás kandidáti mohou setkat. Je pro ně důležitější než dříve, aby jejich práce byla vidět a aby pracovali pro klienty zvučných jmen.

Zároveň aby jejich práce byla něčím zajímavá, různorodá a aby pracovali třeba i na několika typech projektů. Zde razíme přístup „vyber si svůj projekt“. Pokud to situace umožňuje, dáváme zaměstnancům možnost volby, na jakém projektu by chtěli pracovat.

IBA CZ může „nabídnout“ práci na projektech pro známé společnosti, jako jsou například T-Mobile, O2 Česká republika i Slovensko, Moneta Money Bank, Allianz pojišťovna nebo AXA či Panasonic.

Naše společnost dodává software na zakázku, a to zejména v oblasti portálových technologií, systémů pro správu dokumentů a obsahu, CRM systémů, mobilních aplikací, správy identit (IDM) a zpracování velkých objemů dat (BI & Big Data).

Kandidátům můžeme nabídnout práci v menších týmech, které se ale často prolínají a celkově tvoří na české poměry solidně velké vývojové centrum (celkem nás je 123) rozdělené do poboček v Praze, Brně a Ostravě.

Vývoj v technologiích jde velmi rychle dopředu a i pro naše zaměstnance je důležité „být u toho“, neztratit nit. Vedle řekněme tradičnějších a také robustnějších technologií, jako je Liferay, IBM FileNet či Microsoft SharePoint, si v rámci inovací mohou naši vývojáři vyzkoušet i úplně nové alternativní nebo open source technologie.

Mezi naše běžné programovací jazyky patří Java, .NET nebo C#, dále používáme JavaScript, HTML5, NodeJS a mnoho dalších technologií.

3. Odborný růst, interní přednášky

Jednou z našich důležitých priorit je odborný růst našich lidí. Podporujeme certifikace, odborné kurzy, ale i účast na mezinárodních IT seminářích, ze kterých profitují obě strany.

A jsme velmi rádi, že v naší společnosti mají lidé chuť sdílet nabyté informace i mezi sebou v týmech. Pravidelně se tak i sami vzdělávají a pořádají interní krátké přednášky na zajímavá témata, která by mohla zaujmout i ostatní.

4. Flexibilita, zábava a benefity

Vztah s našimi zaměstnanci je založen na maximální důvěře. Oni odvádí tvrdou práci, čehož si velmi vážíme, a na druhou stranu my podporujeme jejich určitou volnost a svobodu. Mezi největší výhody téměř jakéhokoliv IT specialisty v IBA CZ patří možnost pracovat odkudkoliv. Obvykle to znamená z domova, ale stává se i to, že celý tým odjede k moři. Přes den „kódí“ a večer se baví.

Bez příjemné a přátelské atmosféry v práci by to nešlo, a proto se snažíme utužovat týmového ducha a podporovat chuť společně se bavit. Jenom v loňském roce se můžeme pochlubit 9 firemními akcemi jako třeba curling, lidský fotbálek, golf, orientační běh nebo třeba bubnování s Groove Army.

Pomyslnou třešničkou na dortu jsou benefity. Vedle značného množství „klasických“ zaměstnaneckých výhod nabízíme i některé netradiční. V IBA CZ máme hodně mladých mužů. Ti oceňují například volno pro novopečené tatínky nebo narozeninové volno.

Další mají v oblibě ovocné a zeleninové dny několikrát v týdnu. Jiní ocení zvýhodněné vstupy do sportovních center. Ručíme za to, že co je napsané při inzerování pozice, to zaměstnanci skutečně dostanou. A většinou je toho dokonce mnohem víc.

Více o nás prozradí naše stránky nebo FB profil.

Jak se k nám dostat? Naše motto zní „Jedeme v IT“, tak pojeďte s námi a pošlete svůj životopis na jedu@ibacz.eu.