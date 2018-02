Na GDPR není zázračné řešení

Začněme tím, jak osobně vnímáte ochranu dat a vývoj tohoto prostředí v obecné rovině?

Problematika ochrany dat je nepochybně jedno z nejdiskutovanějších tématsoučasnosti k čemuž přispívá nejenom blížící se nařízení GDPR, ale především každodenní hrozby, které jsou dnes běžnou součástí firemního fungování. Zabezpečení firem bude vždy pouze tak silné, jak silný je nejslabší článek celého procesu.

Díky trendu všeobecného sdílení informací osobního charakteru se možnosti ohrožení exponenciálně zvyšují a mohou snadno vytvářet řetězový efekt prolomení citlivých dat. Není žádným tajemstvím, když řeknu, že jakákoli firma se může stát předmětem útoku s cílem odcizit nebo zničit data třeba čistě z konkurenčních důvodů. Proto by měl být každý připraven na situaci „co potom“. Právě této problematice datové dostupnosti se v Arcservu věnujeme.

Jaké zaznamenáváte trendy v oblasti ochrany dat? Zajímají se zákazníci o zálohovací řešení v souvislosti s nějakým aktuálním problémem. Nebo naopak úložiště i přenosové kapacity jsou tak levné, že o to dnes moc nejde?

Mnoho dotazů dostávám v souvislosti s přípravou na GDPR. Bohužel, je řada zákazníků, kteří hledají jakési „zázračné řešení“ v podobě software nebo hardware, které by nepopulární kroky spojené s nastavením procesů s osobními daty vyřešilo za ně. Možnosti na straně dodavatelů jsou zde do jisté míry omezené do podoby vyhledání souboru, informace jeho obnovení a případné vymazání.

Nicméně zůstává na zákazníkovi, aby vedl evidenci dat. Z pohledu ransomware je nezbytné pochopit jeho fungování a správně nastavit řádně proces zálohování, abychom měli minimálně jednu kopii dat off-line mimo dosah LAN.

Náklady na úložiště a přenosové kapacity skutečně postupně klesají. Problém bývá častěji technologického rázu, kdy je třeba co nejefektivněji přenášet data z jedné pobočky s omezenou konektivitou do druhé, a zde je použitý způsob deduplikace klíčovým faktorem. Arcserve používá jako jeden z mála globální deduplikaci na zdroji, což minimalizuje přenos dat a nároky na úložiště na úplné minimum.

Jaké konkrétní funkce se stávají standardním požadavkem zákazníků (nepřetržitý provoz, okamžitá obnova?

Díky masivně využívané virtualizaci a jejím možnostem, se čím dál častěji setkáváme se stejně vysokými požadavky na dostupnost systémů, které z různých důvodů zákazníci provozují na samostatných fyzických serverech. Toto naštěstí umíme řešit díky rovnocenné podpoře virtuálních a fyzických infrastruktur. Zákazníci v první řadě hledají komplexní, spolehlivé a výkonné řešení, které jim v maximální možné míře usnadní řešit problematiku dostupnosti dat na všech úrovních tzn. od standartních záloh a obnov až po aplikační failover.

Jak se vyznat konkrétně v produktech Arcserve? Nakolik se překrývají z hlediska své funkčnosti Unified Data Protection a UDP Appliances?

Arcserve řeší datovou dostupnost na vícero úrovních. Cílem je poskytnout jak dlouhodobou úschovu dat formou archivace (záloh na pásku a disk), tak zároveň umožnit zákazníkům zajistit nepřetržitost podnikání, a to prostřednictvím technologií replikace v reálném čase a vysoké dostupnosti, kdy jsou kritické aplikace k dispozici po výpadku v řádu několika minut. Všechny výše jmenované technologie jsou součástí softwarové platformy Unified Data Protection (UDP). Arcserve UDP Appliance pak představuje „all in one“ řešení, kdy zákazník získává zároveň potřebný HW optimalizovaný pro dané prostředí.