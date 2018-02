Něco jako dislike – Facebook testuje novou funkci

Novinku – v originále downvote button – zatím testuje malá skupina uživatelů v USA, nicméně podobnou funkci už nabízí například sociální síť Reddit.

Na Facebooku má tlačítko sloužit ke schování vybraného komentáře, přičemž uživatelé následně můžou udat důvod svého rozhodnutí a příspěvek označit jako urážlivý, zavádějící či nesouvisející s tématem. Příspěvek však ukryjí jen sobě samým, jeho zobrazování ostatním uživatelům svým hodnocením nijak neovlivní.

Podle Martina Garnera, analytika společnosti CCS Insight, jde o část snahy Facebooku zbavit se role vydavatele. „Je evidentní, že Mark Zuckerberg nechce, aby na Facebooku ulpěla zodpovědnost rozhodovat o tom, co je a co není urážlivé nebo zavádějící. To by z něj totiž činilo víc vydavatele než platformu,“ hodnotí Garner.

"Kdyby měl rozhodovat Facebook, stočilo by to jeho byznys jiným směrem, takže raději bude spoléhat na svou komunitu. Jestli je tento přístup správný, je otázka.“

Facebook však podniká další kroky k omezování nevhodného obsahu. Například minulý týden oznámil záměr zdvojnásobit počet zaměstnanců své londýnské pobočky, kteří mají za úkol nežádoucí obsah odstraňovat.

„Ať už jde o podvodné, šikanózní či obtěžující příspěvky anebo fake news, tihle lidé budou spolupracovat s odborníky, aby problematiku pochopili a nabídli řešení,“ uvedl na toto konto za Facebook Chris Cox.



Facebook také oznámil vznik desetimilionového fondu, ze kterého bude odměňovat skupiny bojující proti „politické polarizaci“. „Apolitické komunity jako jsou církve, sportovní sdružení, rodičovské skupiny nebo třeba pejskaři – ti všichni jsou přírodní protilátkou proti polarizaci,“ vyjmenoval Cox.

„Jedna z nejlepších věcí, kterou můžeme dělat, je pomáhat ke sbližování odlišných typů lidí. A různá sdružení jsou ke spojování lidí v reálném světě vůbec nejefektivnější. Představují příležitost spojit se nad společným zájmem.“

Ze skupin, které o to zažádají, bude vybráno pět, které obdrží pro své potřeby po milionu dolarů, dalších sto skupin může získat padesát tisíc dolarů.