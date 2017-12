Obchody s mobilními aplikacemi porostou, spotřebitelé v nich utratí přes 110 miliard dolarů

Stále více se však do finančního obratu obchodů s aplikacemi promítá nový model monetizace – vnitroaplikační předplatné. Celkovému počtu utracených financí budou sice i nadále dominovat hry, ale podíl předplatného na zisku poroste.

Nejzajímavějšími zeměmi, co se týče utrácení peněz v obchodech s aplikacemi, jsou dle App Annie Čína, Indie a Brazílie. Obzvláště růst Číny výrazně překoná zbytek světa a zákazníci z asijské velmoci budou za aplikace utrácet stále více; a to je Čína už letos na vrcholu útrat spotřebitelů v App Storu iOS.

Indie a Brazílie oproti tomu navýší dobu, kterou jejich obyvatelé tráví na mobilních telefonech se systémem Android – o 50 %, respektive 30 %. Indii také významně roste počet stažených aplikací z Google Play. U obou trhů je navíc stále značná část populace bez chytrého telefonu, což potenciál obou zemí ještě navyšuje.

Kromě nárůstu útrat spotřebitelů přinese příští rok ještě předělání obchodů s aplikacemi Googlu i Applu.

Zvýšit by se mělo osvojení jednoho konkrétního druhu aplikací – aplikací a her rozšířené reality. Očekávaný nárůst prodejů má přinést primárně AR hra Harry Potter: Wizards Unite od Nianticu, tvůrců slavného Pokémon Go. Popularity se však má dočkat i například Google Translate, který s rozšířenou realitou aktivně pracuje.

Dařit se má příští rok i aplikacím na streamování videa; už na konci letošního roku se tento lukrativní trh rozrůstá o desítky procent. V odvětví také probíhá silná fragmentace, obzvláště ve Spojených státech.