Přichází konec telefonů, jak je dnes známe?

Deset let ode dne představení prvního iPhonu je možná dobré uvědomit si, co dnes představují smartphony? Tři v jednom, jak kdysi líčil Steve Jobs? Spíš dva v jednom – telefon a počítač schopný obsloužit vše od baterky, přes mediální přehrávač až po miliony aplikací.

Přitom trh už nezadržitelně vyhlíží dobu, kdy počítačová část smartphonu spolkne i tu telefonní. Její postupující dominance je jasně vidět na komunikačních aplikacích, které jsou ve většině ohledů lepší než SMS či MMS zprávy.

A hlavně -- nepotřebují hlasovou síť. Ta je sice ještě obecně spolehlivější a kvalitnější než datová řešení, je však jen otázkou času, než hovory přes internet plně nahradí „klasické telefonování“. A Google dělá vše pro to, aby tento proces urychlil.

V uplynulých dnech oznámil kompatibilitu G Suite s projektem Fi, což je ve své podstatě virtuální operátor, založený na principu volání a textování přes internet. Ten už několik měsíců funguje ve zkušebním provozu ve spolupráci s několika operátory, na vybraných zařízeních a se speciálním softwarem.

Portfolio a možnosti využití se však mají ještě letos začít rozšiřovat. Zvlášť poté, co řada telefonních operátorů začala nabízet neomezené tarify za relativně přístupné ceny. Odpověď na otázku, proč chce Google vstoupit na trh mezi operátory, je přitom docela jasná. Chce hrát vůdčí roli v přechodu do post-telefonní éry.

V současnosti Fi zákazníkům nabízí bezplatné datové SIM karty využitelné výhradně k přenosu dat, tedy bez přístupu do mobilní sítě. Součástí plánů Googlu je opuštění formátu SMS a MMS a postupný přechod na RCS (Rich Communication Services), který by měl být v budoucnu součástí Projektu Fi, a také rozjetí VoLTE (Voice over Long-Term Evolution), technologie umožňující přenášet hlasové hovory přímo přes LTE sítě.

Toho, že jejich hovory jsou vedeny skrz VoLTE, si někteří uživatelé v Projektu Fi všimli už v lednu. Google technologii považuje pro zrod „post-telefonní éry“ za zásadní. Oproti VoIP/LTE lépe využívá kapacitu pásma a nabízí vyšší kvalitu. Zároveň umožňuje streaming videa, přenos souborů přímo přes nativní dialer telefonu.

VoLTE se tak stává další alternativou využívající datové sítě operátorů, namísto těch telefonních. S rozjetím Projektu Fi tak Google může zkoušet, testovat a pokoušet se přijít na to, jak navýšit počet uživatelů volajících si skrz Wi-Fi a VoLTE.

Jaká nás tedy čeká nejbližší budoucnost? Podle některých předpovědí bude Projekt Fi dostupný pro všechny ve firemním prostředí, jako klíčová součást G Suite. Uživatelům nabídne VoLTE i Wi-Fi hovory (a možnost přepínání mezi nimi) a také RCS, neomezené datové tarify nebo globální roaming.

Ve finále tak telefony přizpůsobené Projektu Fi budou postrádat jediné – schopnost připojit se k mobilní hlasové síti. A smartphony už nebudou kombinací telefonu a počítače, ale jen počítače.

A veškerá komunikace mezi nimi bude probíhat po internetu. Kvalitnější, bezpečnější a přizpůsobitelná potřebám jednotlivých uživatelů. Takže ano, skutečně se zdá, že chce Google pohřbít telefony. A nahradit je něčím mnohem lepším.