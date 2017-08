Revoluce v internetové reklamě přichází

Projekt označovaný jako BAT – Basic Attention Token má být alternativou pro tradiční zobrazování internetové reklamy.

„Digitální inzerce je zničená,“ uvádí tým stojící za BAT na svých webovkách. „Je to trh plný prostředníků a podvodníků, poškozující jak uživatele, tak vydavatele a zadavatele.“ Nový systém má reklamní ekosystém na síti vyléčit právě obchodováním s digitálními tokeny. „Inzerenti dají vydavatelům BATy, jejichž množství určí pozornost uživatelů. Ti obdrží BATy pro změnu za svou účast.“

Snaha o zavedení nového systému je mimo jiné reakcí na čím dál širší využití nejrůznějších ad-blockerů.

Brave vešel v povědomí hlavně loni v lednu jako prohlížeč blokující veškeré reklamy, na jejichž místo dosazoval reklamy vlastní. Byznys model počítal také s odměňováním uživatelů a vydavatelů, s nimiž se společnost dělila o své zisky. Systém mikroplateb se však ocitl pod palbou ze strany některých vydavatelů, podle kterých tzv. Brave Payments, realizované skrz Bitcoiny, splňovaly praktiky nekalé soutěže. Nahradit ho tak má ještě letos BAT, jehož podstatou je pozornost uživatelů anebo jinými slovy, čas strávený sledováním reklam a obsahu.

„Smyslem tokenů je přirazení hodnoty pozornosti,“ uvádí zástupci Brave. Ti uživatelé, kteří se do odběru reklamy zapojí, budou odměňováni BATy, zaznamenávanými a sledovanými ledger technologií (účetní knihou) zabudovanou přímo v prohlížeči. Jakou metriku k měření pozornosti chce Brave používat, ještě jeho zástupci neupřesnili, ale zvažují prý „množství celkových zobrazení v čase“ nebo „bodové ohodnocení délky zhlédnutí“. Jasné přitom je, že počítat se bude jen čas nad reklamou strávený pouze v aktivní záložce.

V praxi by měl systém fungovat tak, že inzerenti si pořídí tokeny (pravděpodobně zaplacené Bitcoiny), které následně naplní reklamou. Spojení tokenu a reklamy bude uzamčené do chvíle, než ji uživatel zobrazí, přičemž v ten moment se částka za zobrazení přesměruje uživateli do jeho internetové peněženky a zbytek poputuje vydavateli, který reklamu na své stránce zobrazil. Uživatelé pak mohou svými tokeny podpořit oblíbené webové stránky nebo je využít například k získání přístupu k prémiovému obsahu.

Otázkou je, zda se BAT uchytí. V květnu však Brave prodal jednu miliardu BATů skupině investorů za 35 milionů dolarů, přičemž k 1. červnu měl jeden BAT hodnotu 16 centů a k 21. srpnu se dostala na 18 centů. Dalších 500 milionů BATů si společnost nechává v záloze, 200 milionů mimo jiné jako motivaci pro uživatele, kteří je získají se stažením prohlížeče.

„Vydavatelé se dnes potýkají se stále se zmenšujícím trhem a tedy klesajícími příjmy z reklamy, což je důsledek působnosti nejrůznějších třetích stran, které v obchodu figurují jako prostředníci,“ hodnotí současnou situaci na trhu Brave Software. Pokud se firmě podaří prosadit její model, bude Brave paradoxně jediným takovým „prostředníkem“. A bez šance není.

„Menší prohlížeče mají příležitost k představování nových nápadů,“ tvrdí Lizzy Foo Kuneová, analytička ze společnosti Gartner. „Však taky od nich vzešly podněty ke vzniku nejrůznějších prostředků blokujících reklamy.“

Podle Kuneové tak kroky Brave v blokování reklamy budou následovat i další prohlížeče, a to včetně těch největších. Google s Applem jí už dávají zapravdu. Součástí Chromu by se měl stát ještě letos vlastní ad-blocker, Apple už v září s novou verzí Safari doručí anti-trackingovou funkci.