Růst smartphonů zpomaluje, co by pomohlo dalšímu vzestupu?

C.K. Lu z Gartneru oznámil, že na základě „pouze“ pětiprocentního růstu prodejů v roce 2017 by smartphony s 5G konektivitou tvořily v roce 2021 pouze kolem 90 milionů jednotek.

„První komerční produkty s 5G uvidíme možná už na začátku roku 2019, podstatné objemy prodejů však nepřijdou do roku 2020. Gartner očekává, že úvodní nasazení 5G sítě se bude soustředit na jednotlivé ostrůvky konektivity a mobil není vnímán jako hlavní prostředek pro využití 5G během prvních let technologie,“ popisuje Lu.

Lu také zmínil aplikace umělé inteligenci a strojové učení v souvislosti se zlepším výkonu a výdrže chytrých telefonů.

„Umělá inteligence je nejprobíranější technologií posledních 12 měsíců. Aplikace umělé inteligence jsou však prozatím stále dosti omezené. První implementací jsou jen virtuální asistenci od několika málo velkých korporací – jakými jsou Google, Amazon nebo Apple,“ dodává.

Dále Lu naznačil několik možností využití technologie, kdy by např. mobily pomocí snímačů mohly lépe chápat a učit se z chování uživatele a třeba vyčíst, které aplikace kdy rozjet a zda je ponechat běžet na pozadí.

„Smartphone bude schopen rozeznat často používané aplikace a udržovat je v pozadí pro rychlé spuštění, nebo vypnout nepoužívané aplikace pro úsporu baterie a paměti.“

Další využití se týká také například strojového vidění na lepší a automatické třídění fotografií.

I bezpečnost by měla doznat vylepšení – třeba kombinace strojového učení, biometrie a analýzy chování uživatele. To by mohlo snížit potřebu využívat hesla, což by u mobilů vedlo k výrazně lepší uživatelské zkušenosti.

Vedle otisku prstu se tak do popředí derou další biometrické systémy, jako je rozpoznávání tváře nebo hlasu či snímání oční duhovky.