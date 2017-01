S druhou vlnou EET přijde i levný pokladní systém

(Partnerský příspěvek)

Pokladních systémů je na trhu dost, avšak mají své mouchy. Jsou zbytečně drahé, věčně nefunkční nebo složité na implementaci. Od začátku druhé vlny by se to mělo změnit.

S druhou vlnou EET, která začne od března 2017, bude spuštěný také pokladní systém Kasareal a ten by měl všechny výše zmiňované nevýhody odstranit. Bude vhodný pro kohokoliv, kdo má počítač, tablet nebo mobil a tiskárnu. Myslí se samozřejmě i na e-shopy, pro něž začne EET platit právě ve druhé vlně.

Žádné počáteční investice, jen 49 Kč měsíčně

Zatímco u alternativních řešení je potřeba nakupovat předražené elektronické pokladny, Kasareal poběží na jakémkoliv počítači, mobilu nebo tabletu. Stačí mít zařízení připojené k internetu. Jelikož pokladu obsluhujete přes počítač, není ani nutné učit se pracovat s novým systémem. Obsluhu zvládne každý, kdo si rozumí s počítačem.

Pokladna pro EET takhle vyjde na pouhých 49 Kč měsíčně, což je velmi slušná cena. Pro všechny, kdo se zaregistrují do konce ledna, je navíc připravená akce tří měsíců zdarma.

Bez instalace, spolehlivě funkční

Všem, kteří chtějí systém využívat, se stačí zaregistrovat. Hned poté lze účtovat, přičemž počet účtenek je neomezený. Odpadá zdlouhavá instalace, za niž si spousta firem nechává slušně zaplatit.

Kasareal lze propojit také s e-shopem Webareal, sklad i zákazníci budou hezky pohromadě. Každopádně není nutné mít e-shop, systém se dá využívat i samostatně v sektorech výroby a služeb.

Rozhodně tady neplatí, že co je levné, to musí být i nekvalitní. Vše funguje bezproblémově, dokonce je garantovaná dostupnost 99,9 %. To se u jiných systémů také jen tak nevidí.

Tým Bohemiasoft s.r.o., který za revoluční pokladnou stojí, má ve webových řešeních velké zkušenosti a vsází na férový přístup k zákazníkům. A právě ten většina zákazníků hledá, ne?