Slack nově umožní i přímou komunikaci mezi firmami

Největší část nových prvků se týká Enterprise Gridu, tedy podnikové verze Slacku vypuštěné na světlo světa v lednu letošního roku. Enterprise Grid přidává již nyní třeba pokročilé ovládání zabezpečení a obsahuje také e-discovery API, která společnostem umožňuje zachycovat obsah.

Právě e-discovery chce Slack rozšířit a jde o jednu z nejviditelnějších změn. Nově by měl program vytvořit záznam, do kterého se zapíší všechny změny např. systému či podmínek, elektronických pozvánek, hostů přidávajících se do kanálů, stahovaných souborů, pokusů o přihlášení a dalších akcí. Rozšíření e-discovery má společnost umožnit lépe sledovat, co se uvnitř Slacku děje pro zjednodušení analytiky a zabezpečení.

Nový záznam bude možné integrovat do programů třetí strany jako je Splunk, Summo Logic a dalších programů od partnerů Slacku, popisuje Ilan Frank, šéf podnikových produktů Slacku.

Enterprise Grid se dočká také podpory „megakanálů“. Zatímco v současné době lze sdílet pracovní komunikační kanály v jedné oblasti – obvykle pracoviště – Slack hodlá tuto funkci rozšířit.

Nově půjde sdílet kanály i pro zaměstnance z jiných organizací, kdy se fungování takových kanálů (shared channels) výrazně přiblíží tomu, jak to vypadá na lokální bázi. Dosud se museli externí pracovníci či týmy připojovat přes hostované účty, což ne vždy přinášelo bezproblémovou komunikaci. Kdy přesně se nová funkce ve Slacku objeví, ale není ještě jasné.

Ani standardní Slack však nezůstane beze změn. Nová funkce umožní uživatelům přidělovat prioritu jednotlivým kanálům Slacku; systém navíc využije strojové učení k analýze způsobů, jakými uživatel se Slackem pracuje, například které kanály čte nejčastěji, jak s nimi interaguje nebo komu nejrychleji odpovídá. Úprav se dočká rovněž boční panel uživatele.

„Půjde spíše o schránku, která vám ukáže, co byste si měli přečíst první, namísto pouhé jednoduché složky,“ popisuje Noah Weiss, lídr týmu Search, Learning & Intelligence Slacku.

Chystá se i drobná změna fungování Slacku 101. Dlouhou dobu jde o takové nástupní stanoviště nových zaměstnanců, které jim má vysvětlit místní firemní kulturu. Nyní bude Slack 101 dostupný i pro zákazníky jako takové a zaměstnancům nabídne interaktivního průvodce firemním prostředním, spoluprací a hodnotám na konkrétním pracovišti.

Slack rovněž přidal podporu nových jazyků. Podle společnosti se 55 % z devíti milionů aktivních uživatelů nachází mimo Spojené státy, jde tedy o logický krok. Mezi přidané jazyky patří francouzština, němčina a španělština – tedy evropské jazyky – a později se přidá i japonština.

Poslední významnější změnou je chystaná zvýšená podpora cloudového poskytovatele Dropbox. Ten ohlásil „Dropbox Paper for Slack“, což je služba dostupná pro kterékoli uživatele sdílených kanálů Slacku.